Camion ribaltato lungo l' autostrada A26 | ferito l' autista

lasesia.vercelli

: Origgio, camion ribaltato in autostrada. 7 chilometri di coda - ilSaronno : Origgio, camion ribaltato in autostrada. 7 chilometri di coda - nuovaferrara : Si schianta contro un camion e muore sul colpo a Longastrino (#Ferrara). Il conducente 59enne di una Peugeot 306 h… - edv24it : Incidente in #A4, stamattina un camion si è ribaltato e ha perso il carico tra #Castegnato e #Brescia Ovest: disagi… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al ribaltamento di un autoarticolatol'A26. L'incidente si è verificato nel tratto compreso fra Occimiano e Casale in direzione ...