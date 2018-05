Camila Cabello | “Sangria Wine” è il suo nuovo singolo insieme a Pharrell

Camila Cabello : 15 foto del Never Be The Same Tour che ti faranno innamorare : Occhi a cuore mode on The post Camila Cabello: 15 foto del Never Be The Same Tour che ti faranno innamorare appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello è scoppiata a piangere durante un concerto di Taylor Swift proprio come avresti fatto tu : Fangirl level 10+

Taylor Swift - Camila Cabello e Charli XCX hanno cantato insieme "Shake It Off" e sono state grandiose : Vogliamo una girl band, SUBITO!

Camila Cabello : è uscito il remix di 'Never Be The Same' ft. Kane Brown : ... Camila aveva anticipato ai suoi fan l'arrivo di una sorpresa : promessa mantenuta! "Never Be The Same" è anche il titolo del tour che sta portando Camila Cabello sui palchi di tutto il mondo, tranne ...

Camila Cabello : è uscito il remix di "Never Be The Same" ft. Kane Brown : Camila ha mantenuto la promessa

Camila Cabello ha annunciato l'arrivo di un'imminente sorpresa : Questa settimana!

Svelati i duetti di Ariana Grande nel nuovo album? Da Camila Cabello a Drake e Nicki Minaj - i rumors sui nomi : I duetti di Ariana Grande nel nuovo album di inediti di prossima uscita potrebbe contenere quattro collaborazioni con artisti di spicco della scena pop e r'n'b americana. Come per i precedenti dischi, anche il prossimo conterrà diversi featuring e anche stavolta il numero prediletto sembrerebbe essere di quattro duetti, come per i tre album pubblicati finora. I nomi di cui si vocifera nelle ultime ore per i featuring del nuovo album della ...

Ariana Grande vs Camila Cabello - il quiz : di chi sono le frasi di queste canzoni? : It's quiz time!

Camila Cabello non vede l'ora di ascoltare la nuova canzone di Ariana Grande - proprio come te! : <3

Camila Cabello sta per pubblicare due nuove canzoni : Sono in arrivo due nuove canzoni da ascoltare come se non ci fosse un domani per i fan Camila Cabello. Si intitolano “Scar Tissue” e “Sangria Wine”. Se sei un attento estimatore di Camila, saprai che la pop star le sta già cantando durante il suo Never Be The Same Tour. Si tratta di due inediti esclusi da “Camila”, album di debutto della cantante uscito a inizio 2018. [arc ...

Camila Cabello - nuova Miss Record della musica : «Ma non sono una popstar» : Non intendo allontanarmi dal mondo, perché così facendo resti solo, diventi fragile e perdi la sincerità. Io sono attaccatissima alla famiglia. Come ha appena visto, mia mamma mi ha aiutato a ...

Camila Cabello - nuova Miss Record della musica : «Ma non sono una popstar» : L’8 porta bene. Tante popstar diventate «pesi massimi» delle classifiche sono state lanciate proprio negli anni che finiscono in otto. Nel 1988 esplose Kylie Minogue, nel 1998 toccò a Britney Spears, il 2008 fu l’anno di Lady Gaga. Ora è il turno di Camila Cabello, e se al suo nome scrollate le spalle con una certa indifferenza, è meglio che vi soffermiate su alcuni dati relativi al suo album di debutto, Camila, e al primo singolo, ...

Camila Cabello e Shawn Mendes tra gli ospiti dei KCA 2018 : come seguire l’evento dall’Italia : Sono stati annunciati gli ospiti dei KCA 2018. La nuova edizione dell'evento di Nickelodeon sarà condotta, per il secondo anno consecutivo, da John Cena, superstar del WWE. I KCA 2018 andranno in scena sabato 24 marzo in California live dal Forum di Inglewood, in Italia potranno essere seguiti in differita venerdì 30 marzo su Sky, sui canali Nickelodeon. Nel nostro Paese, lo show sarà in onda in premiere venerdì 30 marzo alle 20.30 solo su ...

Camila Cabello - il gesto che ha compiuto verso Zara Larsson ti lascerà senza parole : Di talento, di successo e con un cuore grandissimo. Di chi stiamo parlando? Di Camila Cabello naturalmente! via GIPHY Sabato 17 marzo, durante il festival musicale Lollapalooza Chile 2018, la pop star ha compiuto un gesto di grande generosità nei confronti di Zara Larsson. [arc id=”a98ef2e4-ea2c-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Camila ha prestato a Zara alcuni strumenti musicali per permetterle di svolgere il suo show in calendario ...