Camerlenghi AIGAE | “Faremo conoscere l’Italia dei sentieri | la vedremo e la

Camerlenghi (AIGAE) : “Passi sempre più concreti per un’Agenzia Nazionale per l’Interpretazione del Patrimonio Ambientale e Culturale” : “In Italia si stanno facendo passi sempre più concreti verso la realizzazione di un’Agenzia Nazionale tutta Italiana per l’Interpretazione Ambientale. Dunque non più utopia ma un progetto che sta diventando realtà. Per il turismo italiano e per la tutela del Patrimonio Ambientale Nazionale sarà un risultato importante”. Lo ha affermato Filippo Camerlenghi Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche, nel giorno in cui a Reims, in ...