Cambi | euro debole a 1 | 1803 dollari

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 16/05/2018 - ore 15.40 : Il Cross-rate Euro contro Dollaro si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a quota 1,...

Governo - Salvini contro l’Europa : “Più ci minacciano più ci danno forza. Prima gli italiani - o si Cambia o si vota” : “Minacce, insulti e ricatti non ci spaventano, ci danno forza! Prima gli italiani, o si cambia o si vota”. Queste le parole con cui il leader della Lega Matteo Salvini accompagna un video di 13 minuti trasmesso in diretta facebook dopo l’incontro con Luigi Di Maio. “Se c’è un margine per trasformare in fatti i sogni e le speranze, allora si parte. Se non c’è margine, se non c’è accordo, l’unica parola ...

Torna la truffa dei 2 euro - sCambiati con monete straniere (che valgono meno) : Non si può mai stare del tutto tranquilli. Sul web dietro portali web apparentemente innocui possono nascondersi minacce reali che mettono a rischio privacy e dati sensibili, attraverso truffe che giocano sulla disinformazione o le debolezze delle persone. Ma la vita reale non è da meno, e non mancano le truffe messe in atto da furbetti che cercano di guadagnare a discapito degli altri, che si tratti di turisti o persone poco attente, ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 15/05/2018 - ore 15.40 : Si muove in territorio negativo il cross-rate Euro contro Dollaro , che è peggiore dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a quota 1,1927 in calo dello 0,74%, ...

L'allarme dell'Europa sull'Italia : "Speriamo non Cambi la politica sui migranti. E il debito deve ancora scendere" : Intanto l'evoluzione politica italiana continua a interessare le principali capitali. Dalla city londinese, il Financial Times dedica un editoriale alle trattative tra Lega e M5s per annotare come a ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 14/05/2018 - ore 15.40 : Senza slanci il cross-rate Euro contro Dollaro che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un Andamento analogo all' Euro contro la divisa nipponica , che mostra un incremento modesto. ...

Taekwondo - Europei 2018 : l’Italia è viva! Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo brillano a Kazan. Il riCambio generazionale è in atto : L’Italia del Taekwondo è viva e dispone di ampi margini di crescita. Gli Europei 2018 a Kazan (Russia) hanno espresso una Nazionale decisamente all’altezza degli avversari nel panorama continentale. Il ricambio generazionale inizia a dare i suoi frutti e le due medaglie di bronzo conquistate da Vito Dell’Aquila (-54 kg) e Daniela Rotolo (-67 kg) hanno confermato il rendimento di due anni fa a Bruxelles, ma l’età media ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA dell'11/05/2018 - ore 15.40 : Giornata in moderato rialzo per il cross-rate Euro contro Dollaro , che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a ...

Ue : Furlan - importante richiamo Mattarella - Cambiare Europa del rigore : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – ‘Il richiamo di oggi del Presidente della Repubblica Mattarella a rilanciare il progetto di costruzione europea e’ molto importante e per questo dovrebbe assunto come uno degli impegni programmatici delle forze politiche che intendono dare un Governo al nostro paese”. Lo sottolinea la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. ‘Come giustamente ha sottolineato oggi il Presidente ...

Cambiamenti climatici : città europee promosse : Europa promossa sul tema dei piani climatici urbani, cioè i piani di mitigazione che le municipalità possono adottare per contenere le emissioni di gas serra responsabili del riscaldamento globale e i piani di adattamento per ridurre la vulnerabilità dei territori. Uno studio internazionale al quale ha partecipato per l’Italia l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche (Imaa-Cnr) di Potenza ha ...

Cambi : euro in rialzo a 1 - 1867 dollari : ANSA, - ROMA, 10 MAG - L'euro è in lieve recupero alle prime battute sui mercati internazionali: la moneta unica europea passa di mano a 1,1867 dollari , 1,1850 ieri sera a New York, . Contro lo yen l'...

JUVENTUS MILAN : COSA CambiA PER L'EUROPA LEAGUE/ Regole e scenari : in molti rivorrebbero la Coppa delle Coppe : JUVENTUS-MILAN: COSA CAMBIA per L'EUROPA LEAGUE. Regole e scenari: se i rossoneri vincono la Coppa Italia... Atalanta e Fiorentina in allerta: ecco perché. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:56:00 GMT)

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 9/05/2018 - ore 15.40 : Consolida sui livelli della vigilia il cross-rate Euro contro Dollaro , mentre l' Euro contro la divisa nipponica registra un buon rialzo. Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a quota 1,1861, con una ...

Juventus-Milan : cosa Cambia per l'Europa League/ Regole e scenari : se i rossoneri vincono la Coppa Italia... : Juventus-Milan: cosa cambia per l'Europa League. Regole e scenari: se i rossoneri vincono la Coppa Italia... Atalanta e Fiorentina in allerta: ecco perché. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:49:00 GMT)