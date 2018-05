Call of Duty Black Ops 4 | ecco i dettagli della modalità zombie

Con Black Ops 4 - Activision e Treyarch mostrano il futuro che attende Call of Duty : Secondo Craig Houston , storywrter di questa nuova campagna Zombie , lo scopo del team era quello di creare un mondo dove potesse capitare ogni cosa. Dai portali dimensionali a salti nel tempo, con ...

Call of Duty : Black Ops 4 non avrà una campagna single player tradizionale : In molti se lo aspettavano, altri ne avevano paura e c'era invece chi lo auspicava. Nel corso del reveal di Call of Duty: Black Ops 4, gli sviluppatori hanno annunciato ufficialmente che il gioco non includerà una campagna single player tradizionale, andando a interrompere una tradizione vecchia quanto l'intero franchise.Black Ops 4 è stato infatti concepito su tre pilastri fondamentali, il celebre comparto multigiocatore, quello Zombies che ...

È ufficiale : Blackout è la modalità Battle Royale di Call of Duty : Black Ops 4 : Andando a confermare i sospetti largamente circolati negli scorsi mesi, sul palco del reveal di Call of Duty: Black Ops 4 è stata ufficialmente presentata Blackout, una modalità Battle Royale che fa quindi ufficialmente il proprio debutto nella longeva serie di sparatutto pubblicata da Activision.Blackout proporrà la classica formula Battle Royale, ma stando alle parole degli sviluppatori sul palco del reveal lo farà "solo come Black Ops può ...

Call of Duty Black Ops 4 abbandona la campagna per il Multiplayer : Trailer e dettagli sulle modalità : L’evento di presentazione del nuovo Call of Duty Black Ops 4 è appena terminato, vogliamo condividere con voi tutte le novità introdotte in questo nuovo capitolo della serie. Call of Duty Black Ops 4: Tutte le novità Di seguito vi riportiamo tutti gli annunci fatti durante la conferenza: Annunciata la nuova modalità Battle Royale chiamata Blackout, i giocatori potranno utilizzare veicoli di ogni tipo e ...

Call of Duty : Black Ops 4 - in arrivo ad Ottobre il nuovo capitolo dello sparatutto di Activision : Activision ha presentato oggi a Los Angeles Call of Duty: Black Ops 4, il quindicesimo titolo della remunerativa saga di sparatutto in prima persona – l’ultimo capitolo è riuscito a totalizzare oltre 1 miliardo di dollari nei primi due mesi di vendita– , in arrivo per PlayStation4, Xbox One e PC il 12 Ottobre Dopo il capitolo dello scorso anno, sviluppato da Sledgehammer Games, che ha riportato i player alle origini della saga ...

Svelato Call of Duty Black Ops 4 - data di uscita - trailer e Battle Royale : Call of Duty Black Ops 4 ha finalmente un trailer. Il gioco sarà disponibile sul mercato dal prossimo 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Atcivision e Treyarch hanno infatti mostrato, proprio come annunciato in precedenza, il primo trailer dedicato al comparto multiplayer del gioco. Guardando il trailer è possibile conoscere i primi dettagli legati alle armi e al gameplay, lo trovate in basso. Tutto su Call of Duty Black Ops 4 Il ...

Activision presenta il multiplayer di Call of Duty Black Ops 4 con un adrenalinico trailer : L'evento reveal di Call of Duty: Black Ops 4 si è aperto solo qualche minuto fa con un esplosivo gameplay trailer del multiplayer del gioco, previsto per il 12 ottobre 2018 su PC, PS4 e Xbox One.Il trailer è utile per avere un assaggio della velocità dell'azione di questo comparto multigiocatore, e per avere conferma del fatto che questo nuovo capitolo sarà completamente "boots on the ground". Insomma, niente corsi sui muri e salti col jetpack, ...

TrueAchivements : solo il 20-30% dei giocatori completa in media la campagna di un Call of Duty : La campagna single player dei videogiochi della serie Call of Duty non è mai stata accolta da giocatori e stampa specializzata con estremo entusiasmo, ma i dati pubblicati dal sito di obiettivi TrueAchievements e riportati da IGN evidenziano una situazione allarmante per gli amanti del single player. Le statistiche fanno riferimento alla sola piattaforma Xbox, e sono state tratte dalla percentuale di sblocco degli obiettivi che premiano quei ...

Reveal Call of Duty Black Ops 4 oggi 17 maggio : orario e link utili : oggi, giovedì 17 maggio 2018, Activision e Treyarch sveleranno ufficialmente Call of Duty Black Ops 4, il nuovo capitolo della storica serie sparatutto in uscita il prossimo 12 ottobre. L'annuncio ufficiale del gioco è arrivato settimane fa, ma negli ultimi tempi publisher e sviluppatori hanno alimentato non poco l'hype dei fan in vista del Reveal di oggi. Vogliamo ricordarvi l'orario del Reveal e i link utili per non perderlo ...

Spunta in rete la possibile box art di Call of Duty : Black Ops 4 : Oggi è un giorno importante per tutti i fan della celebre serie di Call of Duty, il nuovo episodio, Black Ops 4, sarà finalmente svelato in via ufficiale ma, in rete, è già comparsa quella che sembra essere la box art del gioco.Come riporta Gamespot, CharlieIntel avrebbe individuato la box art, che mostra tre personaggi, tra cui uno nel mezzo che sembra indossare una sorta di exo-suit.Ovviamente, ne sapremo di più all'evento in programma per ...

Da Candy Crush a Call of Duty : King sta sviluppando una versione mobile del celebre sparatutto : King, lo studio di sviluppo salito alla cronache per l'enorme successo raccolto da Candy Crush, fu acquistato da Activision Blizzard nel 2015 per la bellezza di 5,9 miliardi di dollari e sembra che adesso lo sviluppatore si occuperà di qualcosa di completamente nuovo, almeno stando a un'offerta di lavoro pubblicata dalla stessa King.Come riporta GameSpot infatti, sembra che il team sia alla ricerca di un level designer per un "nuovo, eccitante ...

La confezione della versione Switch di Call of Duty : Black Ops 4 spunta in un GameStop : Del possibile arrivo di Call of Duty: Black Ops 4 su Switch si era già parlato negli scorsi mesi arrivando anche a una ipotesi sicuramente curiosa: l'uscita di una modalità battle royale standalone sulla piattaforma Nintendo.Questi rumor tornano di attualità nella giornata di oggi grazie a un'immagine condivisa su Twitter e segnalata da MyNintendoNews. L'immagine in questione mostra delle confezioni del gioco per l'appunto in versione Switch. Un ...