Calciomercato Milan | possibile un maxi scambio con il Manchester United

Calciomercato Milan - Donnarumma al Psg? La super contropartita chiesta dai rossoneri : Calciomercato Milan – Il Milan ha intenzione di chiudere la stagione al sesto posto, piccola consolazione dopo le premesse di inizio stagione. Ma adesso è il momento di muoversi in vista della prossima stagione, in particolar modo la prima situazione da chiarire è quella che riguarda la questione portiere. Nonostante gli ultimi errori Donnarumma è sicuramente un pezzo pregiato, i rossoneri chiedono almeno 70 milioni di euro, cifra ...

Lautaro Martinez all'Inter / Calciomercato - l'attaccante argentino verso Milano per le visite mediche : Lautaro Martinez all'Inter, Calciomercato: l'attaccante argentino del Racing Club de Avellaneda nei prossimi giorni è pronto a viaggiare verso l'Italia per le visite mediche coi nerazzurri.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:02:00 GMT)

Calciomercato : torna la telenovela Donnarumma - Milan sì o Milan no? : La serata disastrosa nella finale di Coppa Italia ha raffreddato il sostegno dei tifosi e con gli obblighi del fair play finanziario che incombono sul Milan, Gigi Donnarumma è diventato uno dei nomi "...

Calciomercato Inter : secondo colpo dei nerazzurri - Asamoah a Milano per le visite mediche : Il terzino Kwadwo Asamoah è praticamente un giocatore dell’Inter. Il 29enne ghanese ha svolto oggi a Milano le visite mediche con il club nerazzurro, che precederanno la firma sul contratto: il difensore arriverà a parametro zero dalla Juventus e firmerà un triennale da circa 3 milioni di euro annui. Dopo Stefan De Vrij, arriva così il secondo acquisto a parametro zero per l’Inter per la stagione 2018/19. Il terzo colpo sarà invece ...

Calciomercato Milan - Mirabelli chiaro : “resteranno tutti i big. Donnarumma? Non ci ha chiesto di partire” : Il direttore sportivo del Milan ha parlato della squadra che verrà, sottolineando come resteranno tutti i big a partire da Donnarumma Il Milan non smantellerà la propria rosa, anzi proseguirà nella sua campagna di rafforzamento. E’ questo il senso del discorso di Massimiliano Mirabelli, presente ieri sera al premio Gentleman, nel corso del quale ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro del club ...

Calciomercato Milan - fissato il prezzo di Donnarumma ma così la cessione è quasi impossibile : Calciomercato Milan – Stagione deludente in casa Milan, la squadra di Gattuso è in lotta per la qualificazione in Europa League ma brucia ancora la brutta prestazione nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Inoltre negli ultimi giorni a tenere banco è il futuro del portiere Donnarumma, Gigio è stato protagonista in negativo nella gara contro i bianconeri con due gravi errori, altra disattenzione contro l’Atalanta ed al ...

Calciomercato Milan - parla Mirabelli : da Donnarumma a Belotti : Stagione deludente per il Milan, Massimiliano Mirabelli ha parlato così – ai microfoni di SkySport a margine del Premio Gentleman – dei rossoneri e del portiere Donnarumma: “Tenere i big? Assolutamente. Il nostro primo obiettivo era aprire un ciclo e mettere basi solide con giocatori forti ma giovani. Siamo lì per migliorare la squadra, non per smantellarla. Siamo il Milan. Stiamo costruendo un Milan importante che si saprà far ...

Calciomercato Milan - sorprendente scambio con la Roma? : Il Milan ha intenzione di rinforzare la propria rosa dopo le delusioni di questa stagione. Il club rossonero, infatti, dopo avere fatto una campagna acquisti da più di duecento milioni di euro, non è riuscito ad ottenere il suo primo obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla Champions League. Anzi, rischia anche di non qualificarsi all'Europa League. La squadra non ha certo dimostrato di essere all'altezza di Juventus, Napoli e delle ...

Calciomercato Milan - Gattuso via? Ecco il possibile erede : La bruttissima sconfitta subita nella finale di Coppa Italia contro la Juventus ha ridimensionato l'ambiente rossonero. Il tecnico Gattuso ha ammesso che, per evitare figure del genere, la squadra ha bisogno di tre o quattro giocatori di mentalità. La partita contro la Juventus, comunque, ha fatto anche traballare la panchina dello stesso Gattuso e il suo futuro, al momento, è tutt'altro che deciso. Se il Milan, infatti, non dovesse arrivare ...

Calciomercato Milan - si avvicina sempre di più il colpo in attacco : Calciomercato Milan – Il Milan è concentrato sulle ultime due giornate del campionato di Serie A con l’obiettivo di conquistare l’Europa League ma si pensa anche al mercato con l’obiettivo di rinforzare l’attacco. Milan-Politano, passi avanti nella trattativa tra le parti. Nei giorni antecedenti alla Coppa Italia si è fatto un gran parlare relativamente ad un presunto incontro tra l’agente del calciatore, Alessandro ...

Calciomercato Milan - tris di colpi per la Champions? Video : Il Milan sta gia' lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato estivo. La dirigenza rossonera sta cercando un attaccante che sia in grado di segnare venti/venticinque reti in campionato, visto che Kalinic e Andrè Silva hanno deluso moltissimo. Uno dei nomi nella lista di Fassone e Mirabelli è quello di Andrea Belotti, centravanti del Torino che è stato protagonista di una stagione decisamente sottotono. Il suo valore ...

Calciomercato Milan - inserimento per Politano : mossa a sorpresa dei rossoneri : Calciomercato Milan – ll Milan è concentrato sulla finale di Coppa Italia contro la Juventus, l’obiettivo per i rossoneri è quello di alzare un trofeo ma si stanno valutando le strategie per la prossima stagione. In particolar modo mossa a sorpresa per l’attacco, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ i dirigenti rossoneri quest’oggi hanno avuto una prima chiacchierata con Davide Lippi e Luca Pennacchi, agenti ...