Calcio | Buffon sulla partita contro il Real | “L’arbitro Oliver? Se lo incontrassi lo

Calcio - Buffon in lacrime dà l’addio alla Juve : “Sabato l’ultima partita. Futuro? Né in categoria di quarta fascia né in Italia” : Gianluigi Buffon, in conferenza stampa all’Allianz Stadium, ha confermato il suo addio alla Juventus. “Sabato sarà la mia ultima partita in maglia bianconera – ha detto – avevo temuto di arrivare alla fine della mia avventura da sopportato o sa giocatore che aveva fuso il motore, posso dire che non è così e ne sono orgoglioso”. Buffon lascerà anche la Nazionale. “Nel mio Futuro? Non un campionato di terza o ...

L’annuncio di Gigi Buffon : “addio al Calcio” - conferenza stampa LIVE : Gigi Buffon ha indetto per questa mattina una conferenza stampa per parlare ai tifosi: l’addio che era nell’aria, diverrà ufficiale Gigi Buffon ha indetto per questa mattina una conferenza stampa per parlare a tifosi ed appassionati di calcio. L’addio al calcio è nell’aria ormai da diversi mesi, ma oggi diventerà ufficiale. Il portiere più forte al mondo ha deciso di dire basta al termine di una carriera ricca di ...

Gigi Buffon - dal Calcio alle battaglie con i carri armati per World of Tanks : ROMA – Gigi Buffon si toglie i guanti e afferra un mouse, ma la concentrazione rimane altissima. Tiene d’occhio gli avversari e risponde alle incursioni colpo su colpo, pronto a guidare i compagni di squadra verso la vittoria. L’unica sorpresa, forse, è vederlo giocare in attacco, ma i riflessi sul campo di battaglia sono gli […] L'articolo Gigi Buffon, dal calcio alle battaglie con i carri armati per World of Tanks proviene da NewsGo.

Calciomercato Juventus - colpo a sorpresa : scelto l'erede di Buffon Video : La Juventus sta gia' lavorando con grandissima attenzione per il Calciomercato in entrata ed avrebbe trovato l'erede di Buffon, il quale dovrebbe smettere con il calcio giocato al termine di questa stagione. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe vicinissima all'acquisto di Matteo Perin dal Genoa. Il forte portiere ha ventisei anni ed è sicuramente uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. Dopo essere ...

Juventus - Buffon : “promettiamo impegno e lealtà - rappresentiamo il Calcio italiano” : Il portiere della Juventus Buffon parla davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal palco del Quirinale: “Ringrazio il Presidente per averci trasmesso questo invito che abbiamo raccolto con grande gioia. Siamo qui a rappresentare il calcio italiano per quella che sarà una semplice finale di Coppa Italia ma è una Coppa che in questi anni è stata rivalutata rispetto ad anni addietro dove era svilita. E’ un paragone ...

Calciomercato Juventus - Marotta allo scoperto sul futuro di Dybala - Buffon e Allegri : Calciomercato Juventus – Juventus e Napoli sono in campo per il posticipo della 34^ giornata del campionato di Serie A, prima del match ecco le parole di Marotta a Premium Sport: “Non so chi senta la pressione… forse l’arbitro. Al di là delle dichiarazioni retoriche è importante per entrambe. Mancano ancora tanti punti, anche se oggi c’è la differenza in classifica per noi serve un’ottima prestazione e quindi ...

Buffon ufficializza il suo addio al Calcio : 'Mi mancheranno i ragazzi - ma la vita va avanti' : Gigi Buffon ufficializza la propria decisione di dire addio al calcio: 'Quanto sono orgoglioso di essere capitano di questa Juve? Da morire, da morire', spiega commosso il portiere bianconero ai ...