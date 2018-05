Calabria | 22enne si toglie la vita

Blastingnews

(Di giovedì 17 maggio 2018) Un giovane ragazzo VIDEO di 22 anni nella giornata di oggi 16 maggio si è tolto lasparandosi alla testa. Il movente sarebbe quello di un momento di ira dovuta ad una discussione per problemi sentimentali.giovane ragazzo si suicida Davvero una brutta storia quella che nella giornata di oggi si è verificata in VIDEO. Un giovane, di cui ancora non è stato reso noto il nome, si è tolto ladopo un litigio per problemi sentimentali. La vicenda si è verificata nel reggino, precisamente in una piazzola si sosta fra gli svincoli autostradali di Mileto e Rosarno. Il ragazzo si era recato nel comune di Catanzaro, quando si è improvvisamente fermato con la propria autovettura nella piazzola di sosta ed ha deciso di farla finita. Gli automobilisti che stavano transitando in quel momento sull'autostrada A2, notando quello che era successo, hanno ...