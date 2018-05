Cagliari | Joao Pedro squalificato per sei mesi

Caso Joao Pedro - doping : ecco la squalifica per il calciatore del Cagliari : Arriva la squalifica per Joao Pedro: sei mesi di squalifica. È questa la decisione presa dal Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del calciatore del Cagliari che adesso dovrà stare fermo fino al 15 settembre 2018. “Ero sicuro sin dall’inizio di non aver fatto niente. Questa sentenza per me è come una rinascita, perché dopo la richiesta di quattro anni di squalifica da parte della Procura era una questione umana ancora prima ...

Cagliari - iniziata l’udienza di Joao Pedro al Tribunale nazionale antidoping : il brasiliano rischia una lunga squalifica : Presso gli uffici del Tribunale nazionale antidoping di Roma ha preso il via l’udienza di Joao Pedro, positivo all’idroclorotiazide dopo un controllo È cominciata l’udienza davanti al Tribunale nazionale antidoping di Joao Pedro. L’attaccante brasiliano del Cagliari, accompagnato dal presidente Tommaso Giulini e dai legali, è arrivato da poco presso gli uffici del Tna allo Stadio Olimpico di Roma. Joao Pedro dovrà ...

Cagliari - Joao Pedro convocato in attesa della sentenza di mercoledì : Cagliari, un angelo nero per evitare l'inferno. Proprio alla vigilia della trasferta della Firenze di Dante, protagonista del 'purgatorio' rossoblù potrebbe essere Joao Pedro, in attesa di scontare le ...

Cagliari valuta il rientro di Joao Pedro : era stato sospeso per doping : Contro la Roma è arrivata la sesta sconfitta nelle ultime otto gare per il Cagliari, che nell'arco di questi ultimi due mesi ha ottenuto appena 4 punti. Situazione di classifica che si è terribilmente ...

Doping - chiesti 4 anni di squalifica per il Cagliaritano Joao Pedro : La Procura nazionale antiDoping ha chiesto per il giocatore del Cagliari quattro anni di squalifica, a seguito del caso di Doping nel quale è stato coinvolto. L'articolo Doping, chiesti 4 anni di squalifica per il cagliaritano Joao Pedro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

