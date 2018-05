Cagliari | fiamme in una appartamento del centro | anziana salvata dai Vigili del fuoco Il

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 maggio 2018) Una donna di ottanta anni, due poliziotti intossicati, la stanza di una abitazione danneggiata e alcuni appartamenti evacuati per circa un’ora. È il bilancio dell’incendio divampato questa mattina in un’abitazione in via San benedetto a. Gli agenti della squadra volante, impegnati nel consueto controllo del territorio, transitando in via San benedetto hanno notato del fumo uscir fuori da una finestra e sono subito intervenuti. In casa c’era un’che non si era accorta dell’incendio, provocato dal corto circuito di una derivazione elettrica. È stata subito portata all’esterno, mentre sul posto sono arrivate le squadre deidele le ambulanze del 118. I medici hanno visitato l’per verificare le sue condizioni di salute e soccorso i due poliziotti per un principio di intossicazione da fumo. I...