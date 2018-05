Cade nel vano ascensore durante una riparazione | morto sul colpo

Lotta - Europei Cadetti 2018 : Italia senza medaglie nello stile libero - azzurrini ai margini della lotta per il podio : Partono senza squilli gli Europei 2018 di lotta a Skopje, in Macedonia, riservati ai cadetti. Gli azzurri non sono riusciti ad avvicinarsi alla zona medaglie nello stile libero, rimediando perlopiù eliminazioni premature. Il primo Italiano a salire sulla materassina è stato Simone Piroddu, sconfitto nella categoria -60 kg dallo georgiano Gamkrelidze per 0-11. Francesco Masotti, dal canto suo, si è arreso nelle eliminatorie dei -65 kg, cedendo ...

Mamma scatta un selfie sulle scale mobili : la figlioletta le scivola di mano - Cade nel vuoto e muore Video : ... solo il tempo dirà se riuscirà ad autoassolversi e a liberarsi dal senso di colpa per essersi fatta scivolare tra le dita quello che di più prezioso aveva al mondo.

Mamma scatta un selfie sulle scale mobili : la figlioletta le scivola di mano - Cade nel vuoto e muore : ... solo il tempo dirà se riuscirà ad autoassolversi e a liberarsi dal senso di colpa per essersi fatta scivolare tra le dita quello che di più prezioso aveva al mondo.

Selinunte. Ragazza Cade nella piazza in legno - da anni senza manutenzione : Ieri sera una Ragazza si è ferita ad una gamba, probabilmente a causa del cedimento di una delle tavole della piazza in legno, nel centro di Marinella di Selinunte. E' intervenuto anche il 118. Era ...

Inter - Spalletti chiama Florenzi : è in sCadenza nel 2019 : Secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport', è salito in cattendra direttamente Luciano Spalletti per sondare il terreno su un nome a sorpresa: Alessandro Florenzi . Il simbolo della Roma ha il ...

Cade dal balcone per inseguire la palla - bimbo muore nel Milanese : Cade dal balcone per inseguire la palla, bimbo muore nel Milanese Cade dal balcone per inseguire la palla, bimbo muore nel Milanese Continua a leggere L'articolo Cade dal balcone per inseguire la palla, bimbo muore nel Milanese proviene da NewsGo.

Cade dal balcone per inseguire la palla - bimbo muore nel Milanese : Cade dal balcone per inseguire la palla, bimbo muore nel Milanese Cade dal balcone per inseguire la palla, bimbo muore nel Milanese Continua a leggere L'articolo Cade dal balcone per inseguire la palla, bimbo muore nel Milanese proviene da NewsGo.

Cade dal balcone per inseguire la sua palla. Bimbo muore nel Milanese : Il bambino di 4 anni si è sporto per vedere dove fosse finita la palla e ha perso l'equilibrio precipitando dal quinto piano

Whatsapp : ecco come non Cadere nella nuova truffa Video : Dopo svariati mesi tornano nuovamente le truffe tramite l'applicazione di messaggistica istantanea, Whatsapp [Video]. Una tipologia di truffa che non è per niente differente dalle precedenti e che ha, come unico scopo, quello di rubare quante più informazioni possibili sugli utenti nella speranza di riuscire ad impadronirsi di dati più sensibili. I dati raccolti possono servire agli hacker, ovvero ai creatori di questi 'specchietti per ...

Whatsapp : ecco come non Cadere nella nuova truffa : Dopo svariati mesi tornano nuovamente le truffe tramite l'applicazione di messaggistica istantanea, Whatsapp. Una tipologia di truffa che non è per niente differente dalle precedenti e che ha, come unico scopo, quello di rubare quante più informazioni possibili sugli utenti nella speranza di riuscire ad impadronirsi di dati più sensibili. I dati raccolti possono servire agli hacker, ovvero ai creatori di questi 'specchietti per allodole', anche ...

Albero Cade nel parco giochi davanti ministero Economia : non ci sono feriti Le immagini : Attimi di paura mercoledì mattina quando un cedro dell’Himalaya alto più di 25 metri si è schiantato nel giardino di piazza delle Finanze. Nessun ferito. L’Albero è caduto su tre panchine dove solitamente siedono impiegati e liceali a due passi dai giochi dei bimbi

Il cane Cade in acqua - si tuffa per salvarlo ma muore affogato : tragedia nel mondo del motocross : L'ex pilota di motocross è morto per salvare il proprio cane, caduto in acqua dall'imbarcazione da diporto che Geboers possedeva nella tenuta di Miramar Una notizie terribile scuote il mondo del ...

Basket - playoff Nba : Belinelli non basta - Phila ancora ko. LeBron allo sCadere - Cleveland vede la finale : NEW YORK - Cleveland e Boston sono ad un passo dalla finale della Eastern Conference. Vincono rispettivamente contro Toronto , 105-103, e Philadelphia , 98-101 dts, e volano sul 3-0 nella serie ...

Studentessa in gita fuma uno spinello e Cade dalla finestra : Una Studentessa 17enne dell'istituto Ipsia Vasco Mainardi di Corbetta, in provincia di Milano, è caduta dalla finestra di un albergo napoletano mentre era in gita scolastica. La ragazza aveva fumato uno spinello e bevuto dell'alcol e così ha perso l'equilibrio ed è precipitata dal primo piano. Si è fratturata il bacino e per lei la prognosi è di 40 giorni. La notizia è stata diffusa oggi, perché i carabinieri hanno denunciato due compagne di ...