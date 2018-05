Burundi | la parabola di Pierre Nkurunziza | da presidente a re | 17 05 2018

vita

: #Burundi: la parabola di Pierre #Nkurunziza, da presidente a re - VITAnonprofit : #Burundi: la parabola di Pierre #Nkurunziza, da presidente a re -

(Di giovedì 17 maggio 2018) ... quandoannunciò che si sarebbe ricandidato per il terzo mandato consecutivo , il limite previsto dalla costituzione è di due, , il paese precipitò in una crisi politica e in una spirale ...