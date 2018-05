' Buffon sarà il nuovo Moggi' | parola di Moggi

JUVENTUS - Buffon SI RITIRA : GIOVEDÌ CONFERENZA STAMPA/ L'agente : “Totti? No - sarà un addio alla Del Piero” : Gigi BUFFON si RITIRA , GIOVEDÌ la CONFERENZA STAMPA per l'annuncio: il comunicato ufficiale della JUVENTUS . Alle 11.30 il capitano parlerà all'Allianz Stadium e comunicherà la sua decisione.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:27:00 GMT)

Caressa : 'Buffon non sarà come Zidane' : 'Lo dico da comunicatore, Buffon non ha macchiato la sua immagine '. Lo dice Fabio Caressa a Sky Sport durante Sky Calcio Club : 'Non sarà come Zidane come ho letto in giro. Zidane dà l'immagine di una testata alla sua ultima partita, Buffon invece ha detto solo parole, verba volant. Vedrete che ...