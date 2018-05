: Buffon: “Sabato la mia ultima partita col la Juve, una squadra che mi ha preso nel 2001 che ero solo un talento e m… - forumJuventus : Buffon: “Sabato la mia ultima partita col la Juve, una squadra che mi ha preso nel 2001 che ero solo un talento e m… - repubblica : ??#Buffon: 'Sabato sarà la mia ultima partita con la #Juventus ed è il modo migliore per finire questa avventura' - DiMarzio : #Buffon LIVE: 'Sabato sarà la mia ultima partita con la #Juventus, il modo migliore per finire questa grandissima a… -

sarà la miapartita con lantus". Gigiconferma il suo addio,nella conferenza stampa a Torino."Credo-aggiunge in lacrime-sia il modo migliore per finire questa grande avventura,con altre due vittorie. Avevo temuto di arrivare alla fine della mia avventura da sopportato, posso dire che non è così e ne sono orgoglioso". "Il futuro? Ho proposte stimolanti sia in campo che fuori. La più importante per quel che riguarda il fuori me l'ha fatta pervenire Agnelli. Deciderò prossima settimana, dopo aver riflettuto".(Di giovedì 17 maggio 2018)