Buffon | «Sabato l’ultima con la Juve E poi deciderò se continuare» Il migliore? Vota

Buffon - sabato ultima partita con Juve : ANSA, - TORINO, 17 MAG - "sabato sarà la mia ultima partita con la Juventus". Gigi Buffon conferma il suo addio, nella conferenza stampa all'Allianz Stadium. "Credo - aggiunge in lacrime - sia il modo ...

Buffon LIVE : 'Sabato sarà l'ultima alla Juve - chiudo all'altezza del mio nome. Fino a 15 giorni fa ero certo di smettere' : Se a quarant'anni sono in campo in questo modo è solo merito della Juve, dell'approccio che qui è diverso rispetto a qualunque altra parte al mondo. La filosofia l'ho fatta mia e sono sicuro che la ...

Buffon : «Sabato l’ultima con la Juve. La settimana prossima deciderò se continuare» La conferenza stampa : live : Il portiere della Juve e della Nazionale: «La prossima settimana deciderò il mio futuro». Agnelli: «Il prossimo anno a difendere la porta ci sarà Szczesny, Chiellini capitano»

Buffon : "Sabato ultima gara con Juve" : 12.15 "Sabato sarà la mia ultima partita con la Juventus". Gigi Buffon conferma il suo addio,nella conferenza stampa a Torino."Credo-aggiunge in lacrime-sia il modo migliore per finire questa grande avventura,con altre due vittorie. Avevo temuto di arrivare alla fine della mia avventura da sopportato, posso dire che non è così e ne sono orgoglioso". "Il futuro? Ho proposte stimolanti sia in campo che fuori. La più importante per quel che ...

L’addio di Gigi Buffon : «Sabato la mia ultima partita con la Juve» : L’ha amata più di ogni cosa, e le ha sempre dato le spalle. L’ha protetta, senza mai guardarla né toccarla. Ora, le volta definitivamente le spalle. E se ne va. Gianluigi Buffon detto Gigi esce dalla porta. L’annuncio lo fa un giovedì qualunque in una sala dell’Allianz Stadium. Dopo più di mille partite, 700 gol subiti e decine di migliaia di parate; dopo nove scudetti, una coppa Uefa e un Mondiale; dopo 40 anni di vita vissuta e 23 ...

Buffon - la conferenza stampa : “sabato la mia ultima partita con la Juventus - proposte interessanti per il futuro” : E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso della conferenza stampa del portiere Buffon, un’altra stagione è trascorsa per l’estremo difensore bianconero e si è conclusa con la vittoria di campionato e Coppa Italia. Adesso è arrivato il momento di pensare al futuro, il portiere della Juventus svela le intenzioni, tanti giornalisti presenti per l’annuncio di Buffon. La conferenza stampa in diretta su CalcioWeb Parla ...

Buffon lascia la Juventus : «Sabato ultima partita in bianconero Il futuro? Non ho ancora deciso» : Gigi Buffon dice addio alla Juventus e lo fa non trattenendo le lacrime: «Quella di sabato sarà la mia ultima partita con la maglia della Juventus». Il 40enne capitano lascia il club bianconero dopo ...

Buffon : 'Sabato sarà l'ultima partita con la Juve' : 'Sabato sarà la mia ultima partita con la maglia della Juventus e credo sia il modo migliore per finire questa grandissima avventura, finirla con altre due vittorie veramente importanti e per finirla ...

Gigi Buffon - la conferenza stampa : “Sabato l’ultima partita con la Juventus. Continuo a giocare? Ho delle proposte - non in Italia. Grazie di tutto - 17 anni unici” : La conferenza stampa di Gigi Buffon ha regalato grandi emozioni con l’annuncio ufficiale del suo addio alla Juventus. Sul futuro, invece, il portiere non si è ancora espresso e deciderà il da farsi soltanto settimana prossima. Ad aprire la conferenza è stato Andrea Agnelli che ha ringraziato il capitano per quanto fatto in questi anni, poi ha parlato Gigi a ruota libera. ANDREA AGNELLI, Presidente Juventus: “In Serie A Gigi ha ...

Buffon - la conferenza stampa LIVE : “sabato la mia ultima partita con la Juventus - proposte interessanti per il futuro” : E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso della conferenza stampa del portiere Buffon, un’altra stagione è trascorsa per l’estremo difensore bianconero e si è conclusa con la vittoria di campionato e Coppa Italia. Adesso è arrivato il momento di pensare al futuro, il portiere della Juventus svela le intenzioni, tanti giornalisti presenti per l’annuncio di Buffon. La conferenza stampa in diretta su CalcioWeb Parla ...

Juve - Buffon in lacrime : 'Sabato la mia ultima partita' Diretta : 'Sabato sarà la mia ultima partita con la Juventus'. Gigi Buffon conferma il suo addio, nella conferenza stampa all'Allianz Stadium. 'Credo - aggiunge in lacrime - sia il modo migliore per finire ...

Buffon - addio alla Juventus 'Sabato mia ultima partita' : TORINO - 'Quella di sabato sarà la mia ultima partita con la maglia della Juventus'. Lo ha annunciato Gigi Buffon in conferenza stampa all'Allianz Stadium di Torino. Il 40enne capitano lascia il club ...

Juve - Buffon in lacrime : «Sabato la mia ultima partita» Diretta : «Sabato sarà la mia ultima partita con la Juventus». Gigi Buffon conferma il suo addio, nella conferenza stampa all'Allianz Stadium. «Credo - aggiunge in lacrime - sia il...

Diretta conferenza stampa di addio Buffon/ “Sabato la mia ultima partita con la Juventus” : Gigi Buffon, conferenza stampa in Diretta: è il giorno del ritiro? Attenzione all’ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere della Juventus darà un importante annuncio stamane(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:42:00 GMT)