Buffon | l’ultimo volo bianconero del miglior portiere di sempre | addio Juve | forse

ilfattoquotidiano

: RT @Spazio_J: Con Gigi va via l’ultimo dei 5 Cavalieri che non hanno lasciato la Signora quando tutti scappavano. A loro la riconoscenza et… - Ary94KP : RT @Spazio_J: Con Gigi va via l’ultimo dei 5 Cavalieri che non hanno lasciato la Signora quando tutti scappavano. A loro la riconoscenza et… - Juventus_BF : RT @Spazio_J: Con Gigi va via l’ultimo dei 5 Cavalieri che non hanno lasciato la Signora quando tutti scappavano. A loro la riconoscenza et… - annamarone : RT @Tommaso_Colonna: Un'icona della nazionale per anni l'Italia, un emblema del trionfo del 2006 ed è stato trattato come un appestato nel… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) C’è una parata che riporta il sorriso sulla bocca di tutti gli italiani. Il cronometro segna il minuto 103 della finale del Mondiale 2006, Zidane colpisce di testa un pallone diretto sotto la traversa, ma il guantone del numero uno azzurro smanaccia in calcio d’angolo. Lui stesso, Gianluigi, l’ha definita la sua parata più grande, più importante. E un gesto del genere, non lo vedremo mai più.sabato giocherà la sua “ultima partita con lantus”, come ha annunciato in conferenza stampa all’Allianz Stadium. La maglia azzurra invece non la vestirà più: non sarà in campo il 4 giugno per quella che doveva essere la sua ultima partita con la Nazionale, “perché non ho bisogno di attestati di stima e celebrazioni”, ha spiegato. Di fronte ai microfoni ha malcelato il fastidio per le critiche degli ultimi tempi, proprio dopo l’eliminazione dai Mondiali contro la ...