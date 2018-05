Buffon lascia il mondo del calcio e la Juventus

“È lui il mio erede”. Gigi Buffon lascia la Juventus. Il triste addio del portierone dopo 17 di successi : Si è presentato in sala conferenze poco dopo le 11.30. Il sorriso a tratti forzato, una camicia bianca e una giacca blu. Al suo fianco il presidente della Juventus Andrea Agnelli. dopo 17 anni Gigi Buffon dice addio alla Juventus. “E’ una giornata ricca di emozioni, a cui arrivo con serenità ma anche con felicità e appagamento – dice il numero uno azzurro – Sentimenti figli di un percorso straordinario e bellissimo che ho avuto ...

Buffon lascia la Juve - la stampa estera lo celebra : "Addio Gian" : L'annuncio del capitano bianconero fa il giro del mondo: in Spagna e Inghilterra pensano al suo possibile futuro al Real Madrid, City o Liverpool

Buffon lascia la Juve ma andrà a giocare nel Real Madrid : Gigi Buffon lascia la Juventus ma non il calcio. “Sabato giocherò una partita e questa è l’unica cosa certa, Andrea Agnelli

Buffon lascia la Juventus : «Sabato ultima partita in bianconero Il futuro? Non ho ancora deciso» : Gigi Buffon dice addio alla Juventus e lo fa non trattenendo le lacrime: «Quella di sabato sarà la mia ultima partita con la maglia della Juventus». Il 40enne capitano lascia il club bianconero dopo ...

Gianluigi Buffon lascia la Juventus : Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa: sabato giocherà la sua ultima partita di campionato a Torino, ma non ha detto se si ritirerà o meno The post Gianluigi Buffon lascia la Juventus appeared first on Il Post.

Juventus - Buffon lascia il calcio : «Ho un po' di paura - ma sono sereno» : Parole di qualche settimana fa, ma significative. Buffon sta per dare l'addio al calcio, ma ne sapremo di più a breve. E' prevista la sua conferenza stampa di saluti, vedremo anche se...

Juventus - Buffon lascia il calcio : l’annuncio arriva da… Pjanic [FOTO] : La Juventus ha conquistato tre punti preziosi nella gara di campionato contro l’Inter, non sono mancate le polemiche per le decisioni arbitrali. Nel frattempo ultime partite della carriera per il portiere Buffon, pronto l’addio al calcio. “Ciao Bosnia. È stato bello conoscerti e condividere tante emozioni! Sei stato una gran sorpresa”. Con queste parole Gigi Buffon, ha autografato la maglia regalata al compagno Miralem Pjanic. Parole ...

Buffon - tifosi non ci lasciano mai soli : TORINO, 16 APR - Quella con la Sampdoria "era una partita fondamentale" e la Juventus l'ha affrontata "con la testa e con il cuore giusto". Gigi Buffon esalta il 3-0 contro la Sampdoria. E su Twitter ...

Kahn a Buffon - meglio se lasciavi prima : ROMA, 13 APR - "Se Buffon si fosse ritirato prima avrebbe evitato di essere coinvolto nei tracolli contro la Svezia, che è costato all'Italia il Mondiale, e quello dell'altra sera contro il Real ...

“Ora il dispiacere più grande…”. Dopo la beffa - un’altra notiziaccia : Gigi Buffon - in preda alla rabbia - se la lascia sfuggire dopo la partita infuocata contro il Real Madrid. Choc (e tristezza) : Real Madrid-Juventus, la beffa arriva al 92′ con un gol su rigore (su cui si è discusso e si sta discutendo parecchio) di Cristiano Ronaldo. E la Signora saluta la Champions League dopo una partita perfetta, o quasi, al Bernabeu. Ci credeva, la Juve, alla semifinale. Ci credeva sin dai primi minuto di gioco, quando Mandzukic segna la prima rete. E poi il secondo gol, al 37′, che è quasi una fotocopia del primo: altro cross ...

E Buffon parla del suo addio 'Lasciare questi ragazzi il dispiacere più grande' : Nell'infuocato post partita di Real Madrid-Juventus arriva quello che può essere considerato l'annuncio dell'addio al calcio al termine della stagione di Gianluigi Buffon. Dopo aver risposto con ...

