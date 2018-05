Buffon | la conferenza stampa LIVE | “sabato la mia ultima partita con la Juventus

Diretta conferenza stampa di addio Buffon/ “Sabato la mia ultima partita con la Juventus” : Gigi Buffon, conferenza stampa in Diretta: è il giorno del ritiro? Attenzione all’ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere della Juventus darà un importante annuncio stamane(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:42:00 GMT)

Juve - è il giorno di Buffon. Alle 11 - 30 la conferenza : Tutto pronto per quello che è già stato definito il B-Day ossia il giorno dell'addio di Gigi Buffon alla Juventus. Alle 11.30, in una conferenza convocata ad hoc allo Stadium, uno dei più grandi ...

Conferenza stampa Buffon in streaming : orario e dove seguire oggi 17 maggio : In programma oggi 17 maggio la tanto attesa Conferenza stampa Buffon, quella in cui con ogni probabilità il capitano della Juventus annuncerà a tutti il ritiro dal calcio giocato, o quantomeno al nostro campionato. In attesa di seguire l'appuntamento in diretta streaming, con orario d'inizio fissato alle 11.30 secondo le ultime informazioni trapelate, le voci sul suo futuro si rincorrono. Non si può escludere del tutto, infatti, la possibilità ...

Gigi Buffon e il futuro : data e orari della conferenza stampa : Certamente il più prestigioso resta la Coppa del Mondo vinta con l'Italia a Germania 2006. In ambito Nazionale sono 9 gli scudetti che Buffon ha conquistato, tutti con la maglia della Juventus. In ...

Juve - è pronto l'annuncio di Buffon : conferenza stampa fissata per giovedì : Tramite un comunicato stampa, la Juventus ha annunciato che giovedì 17 maggio alle ore 11:30, all'Allianz Stadium, Buffon terrà una conferenza stampa.