Buffon annuncia l' addio alla Juve | Ho proposte stimolanti | ma con l' Italia ho

Gigi Buffon annuncia l’addio : ‘Sabato 18 maggio la mia ultima partita’ : “Sabato sarà la mia ultima partita con la Juventus”. Gigi Buffon conferma il suo addio, nella conferenza stampa all’Allianz Stadium che precede l’ ultima giornata del campionato di Serie A 2017/2018. Buffon si ritira (forse) “Credo – ha aggiunto in lacrime – sia il modo migliore per finire questa grandissima avventura, con altre due vittorie. Avevo temuto di arrivare alla fine della mia avventura da ...

Buffon - si avvicina il momento della verità : giovedì annunciata conferenza stampa : TORINO - Il giorno che tutti i tifosi della Juventus e della Nazionale non avrebbero mai voluto vivere si sta avvicina ndo. Dopo la conquista del settimo scudetto e della quarta coppa Italia ...

Real Madrid-Juventus - Buffon annuncia l’addio al calcio : ufficializzato il ritiro : Real Madrid-Juventus , beffa per i bianconeri nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, il gol di Cristiano Ronaldo in pieno recupero ha portato all’eliminazione dei bianconeri. Furioso il portiere Buffon con dichiarazioni pesantissime, poi l’annuncio dell’addio al calcio : “Orgoglioso di questa Juventus. Da morire, da morire, da morire. Il dispiacere più grande di smettere di giocare è quello di lasciare questi ...

Buffon annuncia l'addio al calcio : Nell'infuocato post partita di Real Madrid-Juventus Gianluigi Buffon oltre ad attaccare l'arbitro e a complimentarsi con la squadre italiane ancora in lotta per un posto che conta in Europa, il numero ...