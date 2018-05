Buffon | all' orizzonte c' è il Psg Dalla Francia | Proposto un biennale

News Sportive 17/05/2018 – L’addio di Buffon - il Giro d’Italia e i Playoff NBA : le notizie di oggi [GALLERY] : L’addio di Buffon alla Juvenuts, i risultati del Giro d’Italia, dei Playoff NBA, degli Internazionali d’Italia e tanto altro: le notizie di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te ...

Buffon dal Parma alla Juventus - così è diventato una leggenda : ... passando per le copertine delle riviste di gossip grazie agli amori di Alena Seredova e Ilaria D'Amico, arrivando alla vittoria della Coppa del Mondo nel 2006. Ecco tutte le tappe del numero uno. Il ...

Cosa resta di Buffon dopo i saluti alla Juventus : Servirebbe una colonna sonora strappalacrime. Magari il Riccardo Cocciante di Quando finisce un amore (“Ti senti un nodo nella gola/ Ti senti un buco nello stomaco/ Ti senti vuoto nella testa/ E non capisci niente”). O chiunque altro. Ché tanto la fine di una storia d'amore è materia su cui tutti, p

Buffon - l’ultimo volo (bianconero) del miglior portiere di sempre : addio Juve - forse all’estero per vincere la Champions : C’è una parata che riporta il sorriso sulla bocca di tutti gli italiani. Il cronometro segna il minuto 103 della finale del Mondiale 2006, Zidane colpisce di testa un pallone diretto sotto la traversa, ma il guantone del numero uno azzurro smanaccia in calcio d’angolo. Lui stesso, Gianluigi Buffon, l’ha definita la sua parata più grande, più importante. E un gesto del genere, non lo vedremo mai più. Buffon sabato giocherà la sua “ultima ...

Calcio - Buffon in lacrime dà l’addio alla Juve : “Sabato l’ultima partita. Futuro? Né in categoria di quarta fascia né in Italia” : Gianluigi Buffon, in conferenza stampa all’Allianz Stadium, ha confermato il suo addio alla Juventus. “Sabato sarà la mia ultima partita in maglia bianconera – ha detto – avevo temuto di arrivare alla fine della mia avventura da sopportato o sa giocatore che aveva fuso il motore, posso dire che non è così e ne sono orgoglioso”. Buffon lascerà anche la Nazionale. “Nel mio Futuro? Non un campionato di terza o ...

Buffon LIVE : 'Sabato sarà l'ultima alla Juve - chiudo all'altezza del mio nome. Fino a 15 giorni fa ero certo di smettere' : Se a quarant'anni sono in campo in questo modo è solo merito della Juve, dell'approccio che qui è diverso rispetto a qualunque altra parte al mondo. La filosofia l'ho fatta mia e sono sicuro che la ...