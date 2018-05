Buffon | addio alla Juventus | ma il futuro resta incerto E se affrontasse la Signora in

Buffon - ADDIO ALLA JUVENTUS - DOVE ANDRÀ?/ Moggi sicuro : “Sarà il mio erede” : Gigi BUFFON, conferenza stampa in diretta: ADDIO ALLA JUVENTUS. DOVE ANDRÀ? Attenzione all’ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere si commuove anche con un piccolo tifoso...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:06:00 GMT)

News Sportive 17/05/2018 – L’addio di Buffon - il Giro d’Italia e i Playoff NBA : le notizie di oggi [GALLERY] : L’addio di Buffon alla Juvenuts, i risultati del Giro d’Italia, dei Playoff NBA, degli Internazionali d’Italia e tanto altro: le notizie di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te ...

Buffon annuncia l'addio alla Juve : "Ho proposte stimolanti - ma con l'Italia ho finito" : A questo punto cosa farà adesso colui che da più parti viene giudicato come il portiere più forte del mondo? Al momento non è dato saperlo, anche se lui stesso ha confessato che solo 15 giorni fa era ...

Gigi Buffon annuncia l’addio : ‘Sabato 18 maggio la mia ultima partita’ : “Sabato sarà la mia ultima partita con la Juventus”. Gigi Buffon conferma il suo addio, nella conferenza stampa all’Allianz Stadium che precede l’ultima giornata del campionato di Serie A 2017/2018. Buffon si ritira (forse) “Credo – ha aggiunto in lacrime – sia il modo migliore per finire questa grandissima avventura, con altre due vittorie. Avevo temuto di arrivare alla fine della mia avventura da ...

Buffon : 'Addio a Juventus e Italia. Fino a 15 giorni fa ero certo di smettere - ma mi sono arrivate tante offerte...' VIDEO : Se a quarant'anni sono in campo in questo modo è solo merito della Juve, dell'approccio che qui è diverso rispetto a qualunque altra parte al mondo. La filosofia l'ho fatta mia e sono sicuro che la ...

“È lui il mio erede”. Gigi Buffon lascia la Juventus. Il triste addio del portierone dopo 17 di successi : Si è presentato in sala conferenze poco dopo le 11.30. Il sorriso a tratti forzato, una camicia bianca e una giacca blu. Al suo fianco il presidente della Juventus Andrea Agnelli. dopo 17 anni Gigi Buffon dice addio alla Juventus. “E’ una giornata ricca di emozioni, a cui arrivo con serenità ma anche con felicità e appagamento – dice il numero uno azzurro – Sentimenti figli di un percorso straordinario e bellissimo che ho avuto ...

Buffon : 'Addio a Juve e Nazionale'. Su ritiro decisione in 7 giorni - : Il portiere lascia la maglia bianconera ma non il calcio giocato: "Tante proposte in campo e fuori, settimana prossima deciderò. Se continuerò sarà all'estero". Addio anche alla maglia azzurra

Buffon lascia la Juve - la stampa estera lo celebra : "Addio Gian" : L'annuncio del capitano bianconero fa il giro del mondo: in Spagna e Inghilterra pensano al suo possibile futuro al Real Madrid, City o Liverpool

Buffon - l’ultimo volo (bianconero) del miglior portiere di sempre : addio Juve - forse all’estero per vincere la Champions : C’è una parata che riporta il sorriso sulla bocca di tutti gli italiani. Il cronometro segna il minuto 103 della finale del Mondiale 2006, Zidane colpisce di testa un pallone diretto sotto la traversa, ma il guantone del numero uno azzurro smanaccia in calcio d’angolo. Lui stesso, Gianluigi Buffon, l’ha definita la sua parata più grande, più importante. E un gesto del genere, non lo vedremo mai più. Buffon sabato giocherà la sua “ultima ...