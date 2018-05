BTP Italia | collocati 7 | 7 miliardi di euro Cedola alzata allo 0 | 55%

BTP Italia - chi lo ha già comprato ora “pagherà” la tensione sullo spread? : Crolla la domanda di piccoli risparmiatori al terzo e ultimo giorno per comprare il nuovo titolo indicizzato all’inflazione Italia na. Quelli che lo hanno acquistato, se il Tesoro non aumenta il tasso reale, rischiano di perdere almeno 20 punti base...

BTP Italia - prosegue spedita la vendita : Si chiude oggi, 16 maggio, la vendita dei Buoni del Tesoro poliennali , BTP, Italia ni presso il pubblico dei risparmiatori. Superato il test del mercato per il certificato di debito emesso dal ...

Il BTP Italia supera il test : al debutto domanda sostenuta : Buona la prima. La nuova versione del BTp Italia (la 13esima di una serie inaugurata dal Tesoro nel 2012) ha supera to ieri al debutto riservato agli investitori retail il test del...

Domanda BTP Italia 2 - 3 mld il primo giorno : E sarà soprattutto la risposta di questi ultimi a fornire il polso del livello di gradimento al titolo di Stato indicizzato all'inflazione in questa fase di incertezza politica e di transizione verso ...

Il BTP Italia fa il pieno - Il Tesoro raccoglie 2 - 3 miliardi in un giorno : Agli investitori istituzionali è riservata la sola mattinata del 17 maggio con facoltà per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di procedere a un riparto, nel caso in cui il totale degli ordini ...