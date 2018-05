British Museum espone scarpini Salah | “icona Egitto moderno”

Abbiamo discusso con il British Museum del logo di Black Ops 4 - articolo : Il mese scorso, qui su Eurogamer, vi Abbiamo annunciato che il prossimo Call of Duty avrebbe sancito il ritorno della serie Black Ops, con Call of Duty: Black Ops 4. Questa settimana è emerso che il logo del gioco sarà un “IIII” stilizzato.Quest'ultimo annuncio ha suscitato, se non un maremoto, almeno una schiumosa e tonificante mareggiata di discussioni su Twitter. Activision non sa che il numero romano per il 4 è “IV”? Non Abbiamo Star Wars: ...