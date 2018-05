: Brindisi, scoperti 317 falsi braccianti - TelevideoRai101 : Brindisi, scoperti 317 falsi braccianti -

I Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro die personale ispettivo Inps hanno scoperto e denunciato in stato di libertà 317agricoli per indebita percezione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Le indagini, finalizzate al contrasto del lavoro nero nel settore agricolo, sono durate 9 mesi e sono state svolte in tutti i 20 comuni della provincia. I militari hanno potuto recuperare indennità per quasi 2 milioni di euro.(Di giovedì 17 maggio 2018)