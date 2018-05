sportfair

: Meno incidenti: Bosch insegna alle moto a vedere e sentire - greencityit : Meno incidenti: Bosch insegna alle moto a vedere e sentire - zazoomnews : Motori: Bosch insegna alle moto a stare in sicurezza - #Motori: #Bosch #insegna #stare - Italpress : BOSCH 'INSEGNA' ALLE MOTO A VEDERE E SENTIRE -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Le tecnologie per la guida autonoma delle auto si estendonoper offrie ancora più sicurezza La visione diè molto chiara: azzerare gli incidenti mortali per iciclisti nel traffico stradale. Con questo intento l’azienda ha sviluppato un nuovo pacchetto di sicurezza per le, che include l’Adaptive Cruise Control, il Forward collision warning e il Blind-spot detection. Il pacchetto si basa sulle stesse tecnologie che consentono la guida autonoma nelle auto. I costruttori diDucati e KTM includeranno i nuovi sistemi di assistenza al pilota nei modelli in produzione già dal 2020. Per, questo è il passo successivo verso una guida senza incidenti, un’evoluzione che non ridurrà il piacere di guida e non limiterà la responsabilità deiciclisti. L’ACC regola la velocità del veicolo in base al flusso del traffico e mantiene la distanza di sicurezza ...