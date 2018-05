Borsa | Mps crolla sul contratto M5S-Lega | ' Ridefinire gli obiettivi'

Mps fa nuovo passo avanti - riscoperta dalla Borsa : l Monte dei Paschi di 'Stato', complice il ritorno agli utili nel trimestre, fa un altro passo in Borsa e tocca i massimi da febbraio proprio quando perfeziona la cessione della piattaforma di ...

Borsa - sale Mps. Già oltre un miliardo dal Btp Italia : Scende lo spread attorno ai 131 punti a conferma che le fibrillazioni sulla politica interna per ora non contano. Al contrario pesano le parole del governatore della Banca centrale di Francia, ...

Non si ferma la corsa di Mps : forti acquisti in Borsa dopo l'utile : MILANO - Il ritorno all'utile trimestrale mantiene il Monte dei Paschi sotto i riflettori, questa volta per gli ordini di acquisto che partono copiosi sul titolo e fanno felice il Tesoro, che ha quasi ...

Mps torna in utile nel primo trimestre e spicca il volo in Borsa : Mps torna all'utile e chiude il primo trimestre in positivo di 188 milioni, contro la perdita di 169 milioni dello stesso periodo del 2017. Una notizia che fa balzare il titolo in apertura di seduta a Piazza Affari, con un rialzo dell'8,3% a 2,95 euro. È la prima volta che i risultati sono positivi dopo l'intervento dello Stato, socio al 68%.In aumento di 900 milioni di euro anche gli impieghi commerciali da fine dicembre 2017, grazie ...

