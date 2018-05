BNL Gruppo BNP PARIBAS al Wired Next Fest 2018 | la contaminazione fa scuola

meteoweb.eu

: «Nei 26 anni trascorsi il prestigio scientifico di Telethon si è accresciuto esponenzialmente, e noi ci sentiamo pa… - Telethonitalia : «Nei 26 anni trascorsi il prestigio scientifico di Telethon si è accresciuto esponenzialmente, e noi ci sentiamo pa… - AlexFatichi : Un nuovo importante evento per la Rete BNL BNP Paribas Life Banker nel 2018: “#OneShot 2018 – #InvestmentExperience… - BNLPeople : L’Amministratore Delegato Andrea Munari e il Presidente Luigi Abete illustrano il ruolo chiave della Corporate Soci… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) (AdnKronos) – Parola d’ordine:. Con la tecnologia, la Rete, con il lavoro che cambia. Non trasformismo, ma contagio buono, positivo, utile. Proprio lasarà il tema dell’edizionedi, in programma a Milano dal 25 al 27 maggio nei giardini Indro Montanelli.Negli anni ilè diventato un appuntamento di riferimento imperdibile per pubblico e partecipanti. Unival a ingresso libero e gratuito che ha come obiettivo quello di avvicinare persone di tutte le età all’innovazione e alla tecnologia. E anche quest’anno BNLBNPsarà main sponsor delival, con un programma di talk e workshop su innovazione, futuro sostenibile, ma anche leadership femminile, smart home, realtà aumentata, banca di ‘nuova generazione”. Una scelta che conferma, se ce ne fosse ancora ...