BMW serie 4 e le tante piccole novità del 2018

BMW serie 2 - Al volante della Gran Tourer : Lo spazio (a bordo) è lultima frontiera dei papà sportivi e delle mamme dinamiche: alla BMW hanno intercettato lesigenza e messo in campo un modello che mette insieme le istanze delle famiglie con le necessità dello spirito. Ora, a tre anni dal lancio, anche la Serie 2 Gran Tourer viene aggiornata nei contenuti tecnici, nelle dotazioni tecnologiche e nello stile. Labbiamo provata tra Monaco di Baviera e un suggestivo campeggio tra le montagne ...

BMW serie 7 - Il facelift scende in pista al Ring : Continuano i collaudi dei vari prototipi della versione aggiornata della BMW Serie 7 il cui debutto sul mercato è atteso per i prossimi mesi già in configurazione model year 2019. Questa volta l'ammiraglia di Monaco è stata avvistata sulla pista tedesca del NürburgRing e sulle strade che la circondano.Si rifà il trucco. Il livello di camuffature appare praticamente identico a quello dei prototipi avvistati in precedenza: sotto alle pellicole ...

BMW serie 6 Gran Turismo - La 620d debutta in gamma : Anche i modelli più lussuosi cedono al downsizing: con la 620d Gran Turismo la BMW introduce una nuova versione d'ingresso gamma per la cinque porte precedentemente disponibile solo con motori a otto o sei cilindri. Caratterizzata da un propulsore 2.0 turbodiesel, la GT a quattro cilindri propone consumi ridotti abbinati alle stesse finiture lussuose e alle tecnologie che caratterizzano tutta la famiglia delle Serie 6.La prima quattro cilindri. ...

Ultimi ritocchi per la nuova BMW serie 8 Coupé" : Le performance più dinamiche si ottengono nelle modalità di guida Sport o Sport + quando l'erogazione della potenza è particolarmente evidente come pure il sound del motore più 'coinvolgente' oltre ...

BMW serie 8 - collaudi finali per la super coupé con motore V8 da 530 cv : MONACO - Tutto pronto per la nuova BMW Serie 8 che sta terminando i collaudi sulle strade del Galles, dopo aver calcato quelle in altre parte del mondo come i ghiacci di Arjeplog, in Svezia e le...

BMW serie 8 - Con i collaudi finali emergono nuovi dettagli : Annunciando l'inizio dell'ultima fase di collaudo dei prototipi della nuova Serie 8, la BMW ha rivelato alcune informazioni riguardo alla meccanica della coupé. I tecnici dell'Elica stanno testando gli ultimi aspetti della dinamica di guida della nuova BMW M850i xDrive in Galles prima che la due porte entri in produzione nelle prossime settimane. La Casa tedesca potrebbe infatti togliere i veli dalla nuova generazione della 8 tra poco più di un ...

BMW serie 8 - Test al Nürburgring per la Coupé e la Cabrio : Se l'attesa per la Serie 8 si è fatta ormai snervante, non c'è miglior modo di ingannare il tempo che osservare i prototipi impegnati al Nürburgring per gli ultimi collaudi. Visto l'ormai imminente debutto della nuova sportiva di casa BMW i prototipi hanno camuffature ridotte al minimo ed è persino possibile avvistare nel giro di pochi minuti sia la versione Coupé sia quella Cabriolet.Coupé al debutto entro pochi mesi. La Serie 8, che riporta in ...

BMW incontra EA7 Olimpia Milano e consegna le Serie 5 Berlina e Touring alla squadra : Maurizio Ambrosino, Amministratore Delegato di BMW Milano, il 6 aprile ha consegnato presso l'arena del Forum di Assago 19 BMW Serie 5 ai giocatori della squadra EA7 Olimpia Milano. La simbolica...

BMW serie 7 - Nuovi collaudi per l'ammiraglia : La continua evoluzione delle tecnologie ha portato alcuni modelli, come le ammiraglie, ad accorciare il proprio ciclo di vita per stare al passo coi tempi e proporre dotazioni sempre più moderne. A soli tre anni dal debutto al Salone di Francoforte, anche la BMW Serie 7 si aggiornerà con un facelift proponendosi, a partire dai prossimi mesi, come model year 2019.Nuovi Adas. Tra le novità più importanti vi sarà la probabile introduzione di ...

BMW serie 3 - Dalle nuove immagini - i dettagli del prossimo modello : A distanza di circa un mese dall'ultimo avvistamento torniamo a parlare della nuova BMW Serie 3 con inedite foto spia. Le immagini forniscono nuovi elementi e anticipano il design della berlina (siglata internamente come G20) che debutterà entro la fine dell'anno.Via le camuffature dal frontale. La nuova Serie 3, che adotterà la piattaforma modulare clar comune alla Serie 5, si mostra oggi in versione praticamente definitiva. Solo le pellicole ...