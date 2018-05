Bimbi prematuri | i rischi per la salute del nascituro

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 maggio 2018) In Italia isono circa 50mila l’anno. Se uno su 5 avrà danni a lungo termine anche gravi, uno su 2 presenterà ripercussioni più lievi ma che possono comunque condizionarne lo sviluppo, come disturbi del linguaggio o difficoltà di apprendimento, mentre 8 su 10 avranno difficoltà nell’alimentazione. Per ridurre le conseguenze di questi problemi la presenza di un logopedista nell’èquipe di terapia intensiva puoò essere decisiva. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Logopedia e Comunicazione e presentato al congresso nazionale della Societa’ Italiana di Otorinolaringologia in corso a Napoli. La sopravvivenza deiche nascono prima della 37ma settimana di gestazione, spiega Tiziana Rossetto, presidente della Federazione Logopedisti Italiani (FLI), “aumenta grazie a cure mediche e tecnologiche ...