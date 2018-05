Berlusconi | Spero che il governo M5s-Lega faccia qualcosa di buono o al voto

Governo - tensioni tra Lega e 5 Stelle. Berlusconi : «Spero non riescano - o sarà patrimoniale». Poi la smentita : I due partiti si ritrovano distanti su premier e programmi. Un caso le parole del leader di Forza Italia

Governo - tensioni tra Lega e 5 Stelle. Berlusconi : «Spero non riescano - o sarà patrimoniale». Poi la smentita : I due partiti si ritrovano distanti su premier e programmi. Un caso le parole del leader di Forza Italia

Lega-M5S - Berlusconi : 'Metteranno la patrimoniale - spero non vadano avanti' : Il nodo tuttavia rimane il nome del premier e dei ministri di peso , Esteri, Difesa, Economia, . Per quanto riguarda l'inquilino di Palazzo Chigi , le fonti parlamentari di entrambe i partiti hanno ...

Berlusconi : “Spero che Salvini e Di Maio non vadano avanti perché metteranno la patrimoniale” : Silvio Berlusconi, combattuto tra astenersi o votare contro la fiducia, in serata rivela tutti i suoi timori sul futuro esecutivo: «Spero che Salvini e Di Maio non vadano avanti perché metteranno la patrimoniale», dice ai cronisti mentre visita la mostra mercato dell’antiquariato a Milano (dove ha comprato un disegno di Chagall). Però ammorbidisce ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini. Berlusconi : spero non vadano avanti | : Il secondo faccia a faccia tra i due leader è servito per trovare nuovi punti di intesa sui temi per arrivare ad un contratto per un esecutivo M5s-Lega. "Ancora non si parla di nomi", spiega il capo ...

Berlusconi 'Spero che Salvini e Di Maio non vadano avanti perché metteranno la patrimoniale' : ROMA - Enigma Forza Italia. Mentre il dialogo tra Lega e Movimento Cinque Stelle prova faticosamente a fare passi avanti, ci si interroga sull'atteggiamento che il partito del Cavaliere assumerà nei ...

Berlusconi : "Spero non la patrimoniale" : 19.58 "Speriamo che questi due non vadano avanti perché ci mettono la patrimoniale", ha detto Berlusconi, leader di FI, in visita alla mostra mercato Amart, in rifermento al dialogo Salvini-Di Maio per la formazione di un nuovo governo. Berlusconi ha poi affermato di non sentirsi tradito da Salvini. E, a chi gli chiedeva un commento sul dialogo LegaM5S, ha risposto: "Non voglio fare nessuna dichiarazione, non è il caso. Vediamo come vanno le ...

GOVERNO - GIORGETTI (LEGA) : "M5S E Berlusconi FACCIANO SFORZI"/ Di Maio non chiude a Salvini "ma non ci spero" : Giancarlo GIORGETTI (LEGA):"Di Maio e BERLUSCONI FACCIANO sforzi". GOVERNO M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:55:00 GMT)

M5s Toninelli “spero patto Pd - mai Berlusconi”/ Governo - Salvini “li convinco io” : Rosato “no ruota di scorta” : Governo, Giorgetti apre a Di Maio premier: Toninelli invece chiude su Centrodestra, "accordo con Lega ma senza Berlusconi. Se fallisce Casellati, speriamo in un accordo col Pd"(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:23:00 GMT)

Governo : Toninelli - mai con Berlusconi - spero Pd faccia passo avanti : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “Non possiamo scrivere il contratto” di Governo “con Berlusconi. E’ praticamente impossibile. Ci sono divergenze programmatiche enormi con Berlusconi. Che cosa andiamo a fare con un personaggio che appartiene al passato, con cui non abbiamo convergenze? Non siamo autolesionisti”. A ribadirlo, ai microfoni di Non Stop News su Rtl 102.5, è il capogruppo M5S a Palazzo Madama Danilo ...

M5S - Toninelli 'Mai con Berlusconi. Spero in un patto con il Pd' : ROMA - Se dovesse fallire il lavoro di Elisabetta Casellati, la strada è solo una: chiudere la pratica centrodestra e avviare una trattativa con il Pd. Il capogruppo al Senato del Movimento Cinque ...

Di Battista : “Salvini al Colle sembrava Dudù. Spero che abbia il coraggio di staccarsi da Berlusconi - forse non può” : “Salvini al Colle sembrava Dudù“. L’analisi del secondo giro di consultazioni per il M5s la fa Alessandro Di Battista. A margine del Festival del giornalismo di Perugia, dove è stato invitato per un dibattito, parla del discorso del centrodestra dopo il colloquio con Sergio Mattarella e paragona il leader del Carroccio al cane dell’ex Cavaliere. “Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca”, dice l’ex ...

Di Battista : “Salvini al Colle sembrava Dudù. Spero che abbia coraggio di staccarsi da Berlusconi - ma forse non può” : “Salvini ieri sembrava Dudù“. Alessandro Di Battista, ex parlamentare e ancora una delle voci più ascoltate dentro il Movimento, torna a parlare delle trattative per il governo. E, a margine di un incontro al Festival del giornalismo di Perugia, commenta il discorso tenuto dalla coalizione di centrodestra al termine del secondo giro di consultazioni al Colle: “Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca. Tutto questo segnala ...

Di Battista : “Salvini sembrava Dudù. Spero che abbia coraggio di staccarsi da Berlusconi - ma forse non può” : “Salvini ieri sembrava Dudù”. Alessandro Di Battista, ex parlamentare e ancora una delle voci più ascoltate dentro il Movimento, torna a parlare delle trattative per il governo. E, a margine di un incontro al Festival del giornalismo di Perugia, commenta il discorso tenuto dalla coalizione di centrodestra al termine del secondo giro di consultazioni al Colle: “Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca. Tutto questo segnala ...