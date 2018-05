Berlusconi a Salvini e Di Maio | Sosterremo il governo solo su punti utili al

PREMIER M5S-LEGA/ Tra Di Maio e Salvini vince il Berlusconiano Carelli? : Trovato l'accordo M5S-LEGA. Il risultato finale è più giallo che verde. Salvini pensa soprattutto al proprio elettorato e si assicura una via di fuga. E Berlusconi rema contro. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 06:00:00 GMT)DI Maio-Salvini/ Staffetta o rottura, l'ora della verità davanti a mercati e Quirinale, di S. LucianoCARO FINANCIAL TIMES/ I (veri) barbari sono quelli che hanno già affamato la Grecia, di P. Annoni

Travaglio : Salvini? Se non si sgancia da Berlusconi è un fanfarone. Promette ma chiede permesso a papi : Cosa sta succedendo tra M5s e Lega? Accade quello che era facile prevedere che succedesse quando una trattativa inizia nell’ambiguità. Prima di sedersi al tavolo con Salvini bisogna sapere se ha appeso per i testicoli Berlusconi, cioè se ha le mani libere. Se non si scioglie questo nodo, è inutile sedersi al tavolo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Dimartedì (La7). --“Già è difficile mettere ...

[Il retroscena] Berlusconi ci prova : pronto a fare il premier. E Cottarelli molla Di Maio e Salvini : "Ridicoli" : ... e tornato candidabile dopo anni di purgatorio, Berlusconi ha deciso di salire sul suo aereo e di raggiungere la capitale della Bulgaria più per farsi vedere che per discutere della politica ...

Salvini e la visita a sorpresa da Berlusconi ad Arcore : «Matteo - rischi grosso» : Se potesse parlare direbbe che «quei due» non vanno da nessuna parte, che aveva ragione lui, che tutti i nodi stanno venendo al pettine, e infine che «Salvini rischia grosso, di farsi del male, perché ...

Governo M5s-Lega - il peso di Berlusconi : “Con Salvini contatti mai interrotti”. Il leader della Lega pronto alle elezioni : Altro che ombra. Altro che sospetti. La figura di Silvio Berlusconi non è solo proiettata sulle trattative per il contratto di Governo alle quali partecipano Movimento Cinque Stelle e Lega. E’ più di un convitato di pietra: è un punto di riferimento. Tanto che ieri, dopo giorni e notti di tavoli di lavoro e prima delle consultazioni al Quirinale che a sentire gli esponenti grillini e leghisti parevano quasi decisive, Matteo Salvini è ...

aggiornamento governo salvini di maio Berlusconi mattarella : Stallo, incertezza, addirittura “un grande bluff”: nei quotidiani di oggi si registra, con qualche segno di insofferenza, il fatto che nemmeno ieri al Quirinale Lega e M5S sono stati in grado di portare un accordo di governo o il nome di un candidato unico alla presidenza del Consiglio. E dal Quirinale filtra, al tempo stesso, la disponibilità a concedere una settimana ancora, ma questa volta anche una certa irritazione. ...

Matteo Salvini - la visita segreta a sorpresa a Silvio Berlusconi prima di incontrare Sergio Mattarella : Una visita a sorpresa, ad Arcore, a casa di Silvio Berlusconi . Lunedì mattina Matteo Salvini , prima di andare a Roma per incontrare nel pomeriggio il presidente Sergio Mattarella , ha avuto un ...

Aumenta il pressing di Berlusconi su Salvini perché rinunci al patto con Di Maio : Il presidente azzurro sostiene di aver avuto ragione, di aver sottolineato da tempo l'inadeguatezza politica dei grillini e in attesa delle mosse di Salvini dice di aver apprezzato il richiamo del ...

governo Berlusconi Salvini governo : "Avevamo messo in guardia salvini", dice Gelmini, "salvini prenda atto dei rischi che sta correndo", sottolinea il portavoce dei gruppi parlamentari azzurri Mulé, "la speranza è che chi deve riflettere, rifletta bene ed in fretta ed eviti ogni corresponsabilità", rilancia Giacomoni, "io a questo punto dubito che ci sarà un governo ", prevede Brunetta. Da FI ...