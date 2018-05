Benzina sopra 1 | 6 euro al litro Il costo del pieno aumenta Codacons chiede l’intervento

Benzina sopra 1 - 6 euro al litro - un pieno costa il 5-8% in più rispetto al 2017 : Il prezzo della Benzina torna sopra 1,6 euro al litro , ai massimi dall'estate 2015. In vista dell'estate, si fanno sentire gli effetti dell'andamento del petrolio, aumentato del 17% dall'inizio dell'...

Bozza di accordo Lega-M5S - su lo spread Milano a -1 - 5% - la Benzina sopra 1 - 6 euro Il commento - Se si scherza con il fuoco : Piazza Affari parte in rosso e segna la performance peggiore in Europa in calo dello 1,5% in scia dell’incertezza politica. Sale lo spread e gli aumenti del petrolio fanno alzare anche i prezzi alla pompa