Benzina e gasolio sempre più cari : al self service 1 - 621 e 1.490 Ecco come trovare i prezzi più bassi : Benzina e gasolio sempre più cari. Proseguono gli aumenti sulla rete carburanti nazionale. Dopo i rialzi messi a segno martedì, in particolare, oggi è di nuovo Eni a intervenire sui prezzi ...