Beauty kit da viaggio | 12 pezzi immancabili

(Di giovedì 17 maggio 2018) Sono indispensabili per i bagagli a mano a misura di voli low cost, occupano poco spazio e sono leggeri per uncase light in caso di week end vacanziero “zaino in spalla”: sono le mini taglie dei prodottiche fanno parte della routine quotidiana, e da cui è bene non separarsi nemmeno in vacanza. WASH BABY, WASH Per la pulizia dei capelli e della pelle esposti al sole, SU/hair&body wash Davines (75 ml, 6,80 euro) deterge delicatamente la chioma e il corpo proteggendone l’integrità e conferendo loro la giusta dose di idratazione. Con chinotto da Presidio Slow Food, contiene un mix di agenti condizionanti che donano setosità e morbidezza senza appesantire. E dopo lo shampoo, la Maschera alle Alghe Marine Sunny Biomed Soco (100 ml, 7 euro) è ideale per rigenerare in profondità donando nutrimento ed elasticità ai capelli che soffrono di disidratazione e ...