Battiston | Asi | | ecco dove va lo Spazio italiano

Battiston confermato Presidente ASI : 18.53 Firmato il decreto di nomina del Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI): confermato alla guida dell'Ente il professor Roberto Battiston . Ordinario di Fisica Sperimentale dell'Università di Trento, Battiston si è laureato presso la Scuola Normale di Pisa. Nel corso di oltre trent'anni di attività come incaricato dell'Istituto di Fisica Nucleare della sezione di Perugia ha lavorato nel campo della fisica sperimentale delle ...

Battiston nominato alla presidenza dell’Asi per il quadriennio 2018-2022 : Oggi il Professor Roberto Battiston ha ricevuto il decreto che lo nomina nuovo Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. La nomina è stata decisa dalla Ministra per l’Istruzione, Università e Ricerca, Valeria Fedeli, al termine di una procedura di selezione iniziata il primo febbraio. “Ringrazio la Ministra e il Governo per la nomina alla guida dell’Asi”, ha dichiarato Battiston. “Questi quattro anni sono stati molto importanti ...