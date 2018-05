“Basta | me ne vado” Ancora una rivoluzione a MasterChef | il famoso giudice dice addio

caffeinamagazine

(Di giovedì 17 maggio 2018)unanel cast di, che dopo aver perso lo scorso anno uno dei suoi pezzi più pregiati, lo chef Carlo Cracco parte ormai della squadra dei giudici fin dalla prima edizione andata in onda sul finire del 2011, si trova nuovamente a fare i conti con un abbandono. A uscire di scena, stavolta, un nome davvero a sorpresa: quello di Antonia Klugmann, l’unica donna presente nel quartetto di spietati giudici nonché proprio la prescelta per sostituire Cracco al momento del suo forfait. La cuoca, però, è durata soltanto un’edizione e a sua volta è già pronta a fare le valigie. Il motivo? No, niente clamorosi litigi con i compagni d’avventura Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Antonia ha semplicemente deciso di dedicare più tempo al suo ristorante, anche a seguito degli effetti positivi disulla sua vita privata: ...