Bari | Ikea e il concorso a premi che ' discrimina' gli etero | scoppia la polemica

Blastingnews

: Cronaca. Promo nozze gay IKEA e Comune di Bari - GazzettaMeridio : Cronaca. Promo nozze gay IKEA e Comune di Bari - AntoMariella : Una sola possibilità: boicottare #Ikea. Del resto i venditori di arredi, anche con miglior rapporto qualità/prezzo… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) “Diversity Celebration” è il nome delindetto daarredamenti per la sede diche sta facendo discutere in Puglia. IlL’iniziativa è patrocinata dal Comune VIDEO del capoluogo pugliese, seppure si tratti di un patrocinio gratuito e consiste in unrivolto alle sole coppie pugliesi che hanno in progetto di contrarre un’unione civile, dunque, coppie omosessuali, che prevedono di stipulare l’unione entro il 25 agosto e hanno difficolta' a racimolare il denaro necessario per realizzare il loro progetto. In palio, l’, mette a disposizione buoni del valore totale di circa 5000 euro che comprendono: un banchetto di nozze di circa 3000 euro che si svolgerebbe all’interno della sala ristorante dello stesso mobilificio, un viaggio di nozze nei paesi scandinavi del valore di 1200 e un buono da 500 euro da spendere all’interno del mobilificio. ...