Bank of England snobba rallentamento economia | alzerà i tassi in agosto

Vice Bank of England : 'Economia in menopausa' : Stavo spiegando il significato della parola 'climacteric', un termine usato dagli storici dell'Economia per descrivere un periodo di bassa crescita della produttività nel corso del XIX secolo. La ...

La Bank of England lascia i tassi allo 0 - 50% - invariati acquisti asset : Teleborsa, - La Bank of England , BoE, ha lasciato invariati i tassi di interesse allo 0,50% mantenendo invariato anche il piano di acquisto di asset , Quantitative Easing, . L'ultimo intervento sul ...

Bank of England : tassi invariati - Qe confermato : La decisione di lasciare invariati i tassi di interesse è stata votata dalla maggioranza del Comitato di politica monetaria , Monetary Policy Committee, o MPC, : i voti a favore sono stati 7, quelli ...