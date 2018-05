Balata | «La Serie B è contraria alle seconde squadre»

Serie B - Balata : 'Prematuro parlare di un nostro appoggio ad Abete' : ' Oggi siamo stati qui come spettatori. Porteremo in assemblea lunedì le riflessioni fatte, abbiamo ringraziato per l'invito tutti i presidenti delle altre componenti. Se la Lega di B farà parte di ...

Balata : “su mercato estivo serie B vuole seguire indicazioni Malagò” : Lega di serie B come Lega di serie A per quanto riguarda la data di chiusura del calciomercato estivo. Nell’Assemblea che si è svolta a Milano il presidente Mauro Balata ha posto il tema ai suoi club ricevendo unanime consenso: “Ho chiesto all’Assemblea di seguire la decisione presa dal commissario della Lega di serie A e presidente del Coni, Giovanni Malagò sulla data di chiusura del mercato estivo anticipata per la serie A e ...

Balata : "Su mercato estivo Serie B vuole seguire Malagò" : Lega di Serie B come Lega di Serie A per quanto riguarda la data di chiusura del calciomercato estivo. Nell'Assemblea che si è svolta a Milano il presidente Mauro Balata ha posto il tema ai suoi club ...

Mauro Balata sicuro : «Il Var arriverà anche in Serie B» : Il presidente Mauro Balata auspica l'arrivo della tecnologia sui campi di Serie B già a partire dal prossimo anno. Tanti aspetti da valutare, dai costi alle risorse umane. L'articolo Mauro Balata sicuro: «Il Var arriverà anche in Serie B» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.