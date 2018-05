Azzurrini in finale

Calcio - Europei U17 2018 : l’Italia vola in Finale! Gyabuaa e Vergani stendono il Belgio - Azzurrini da sogno : L’Italia è in finale agli Europei U17 2018 di Calcio! A Rotherham (Inghilterra) gli azzurrini hanno sconfitto il Belgio per 2-1 e si sono così guadagnati il diritto di disputare l’atto conclusivo della competizione continentale di categoria: i ragazzi di coach Carmine Nunziata guarderanno con particolare interesse la semifinale tra Inghilterra e Olanda (ore 20.00) per sapere quale sarà il prossimo avversaroi. Emmanuel Gyabuaa, classe ...

Europeo Under 17 - Azzurrini sfideranno in semifinale il Belgio : Sarà il Belgio l’avversario dell’Italia nella semifinale del Campionato Europeo Under 17 in programma giovedì (ore 13 locali, 14 italiane) a Rotherham. I Diavoletti Rossi hanno battuto 2-1 in rimonta nei quarti di finale i Campioni d’Europa in carica della Spagna e giovedì avranno così l’occasione di riscattare la sconfitta casalinga di un anno fa, quando un gol nel finale di Caligara regalò agli azzurrini il successo ...

Calcio - Europei Under17 2018 : Italia-Svezia 1-0. Decide Vergani - Azzurrini in semifinale : L’Italia Under 17 batte 1-0 i pari età della Svezia e si qualifica per le semifinali dell’Europeo di categoria in corso di svolgimento in Inghilterra: a Rotherham Decide un gol di Vergani dopo soli 4′ di gioco. Ora gli azzurrini attendono di conoscere il nome della prossima avversaria dal confronto tra Belgio e Spagna, che andrà in scena domani. Pronti-via e l’attaccante di scuola Inter sigla il vantaggio, andando per la ...

Europei Under 17 - c'è un'Italia che batte la Svezia : Vergani porta gli Azzurrini in semifinale : C'è un'Italia che contro la Svezia festeggia ed è quella che si sta giocando l'Europei Under 17 in Gran Bretagna. Dopo aver superato brillantemente il girone nei giorni scorsi la formazione di ...

Volley : Europei Under 20 - gli Azzurrini si qualificano per la fase finale : CORIGLIANO CALABRO , COSENZA, - La nazionale Under 20 di Monica Cresta completa l'opera vincendo il raggruppamento di Corigliano Calabro e staccando il pass per l'Europeo di categoria in programma in ...

Brescia - 17 Azzurrini in finale nelle rispettive categorie dell'Age Group Competition. Aere Cup spettacolare! : Appuntamento a domani con le finali syncro e l'inizio della competizione individuale dei senior impegnati nella Coppa del Mondo.

Europei under 17 : 25 Azzurrini convocati per la preparazione alla fase finale : Per la prima volta nella sua storia la Figc parteciperà con quattro nazionali giovanili alla fase finale dei rispettivi Campionati Europei. La prima a scendere in campo sara’ la Nazionale under 17 maschile, che dal 4 al 20 maggio in Inghilterra affrontera’ i padroni di casa, la Svizzera e Israele nell’ultimo atto del torneo continentale. Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato 25 giocatori per il raduno di preparazione in ...

Volley - Europei U18 maschili : Azzurrini ko contro la Repubblica Ceca - domani la finale per il bronzo : Ceca- vincente Russia-Germania ore 18 Streaming Tutte le partite del Campionato Europeo under 18 maschile saranno trasmesse in diretta streaming dal sito Laola1.tv Mondiale Under 19 Italia, Russia, ...

Volley - Europei U18 maschili : gli Azzurrini calano il poker e volano in semifinale : Streaming Tutte le partite del Campionato Europeo under 18 maschile saranno trasmesse in diretta streaming dal sito Laola1.tv

