Avengers | Infinity War | una teoria su Loki potrebbe cambiare tutto

Avengers : Infinity War - Chris Hemsworth ringrazia i fan e... trolla Dwayne Johnson in un divertente video su Twitter - Best Movie : Per festeggiare niente di meglio che postare un video sul proprio profilo social e ringraziare tutti i fan che hanno preso d'assalto le sale intorno al mondo. Ed è propio quello che ha pensato di ...

OnePlus 6 Avengers : Infinity War Limited Edition lanciato in Cina e India : Così come previsto OnePlus ha lanciato OnePlus 6 Avengers: Infinity War Limited Edition, versione dedicata ai celebri personaggi dei fumetti Marvel L'articolo OnePlus 6 Avengers: Infinity War Limited Edition lanciato in Cina e India proviene da TuttoAndroid.

Avengers : Infinity War - i supereroi Marvel invadono una fumetteria. Guarda il video - Best Movie : Immaginatevi la scena: siete dei super fan del mondo Marvel, avete appena visto al cinema Avengers: Infinity War e siete nel vostro comic store di fiducia per scegliere un albo con cui arricchire la vostra collezione quando, a un tratto, voltate ...

Avengers : Infinity War/ I fratelli Russo non “spoilerano” ma… ritorna Jane Foster? : Avengers: Infinity War, il film della Marvel diretto dai fratelli Russo che hanno deciso di non "spoilerare" ma... ritorna Jane Foster? Ecco tutte le ultime indiscrezioni.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 19:08:00 GMT)

Le ultime parole di Groot in Avengers : Infinity War vi faranno commuovere : Indietro 8 maggio 2018 2018-05-08T17:50:11+00:00 ROMA – Avengers: Infinity War, oltre a raccogliere successi su successi, ha fatto nascere grandi discussioni tra i fan. Dopo quelle riguardanti le scelte di Star Lord e Thor, a far parlare è il piccolo Groot. In particolare le sue ultime parole nella pellicola. Dopo la vittoria di Thanos, metà […]

Avengers : Infinity War - fan perplessi per le scelte (sbagliate) di Star Lord e Thor : Indietro 8 maggio 2018 2018-05-08T14:55:09+00:00 ROMA – Dall’uscita nei cinema di Avengers: Infinity War, Star Lord e Thor sono al centro di accese discussioni tra i fan della saga. Il motivo? Le scelte – definite sbagliate – che hanno preso nel corso del film, nell’affrontare Thanos. Il primo non ha saputo controllare la sua rabbia […]

Avengers : INFINITY WAR/ Budget sforato ma in 11 giorni incassi record : ecco due conti : AVENGERS: INFINITY War, i fratelli Russo alla regia hanno proposto un clamoroso spoiler del sequel che seguirà il film sui supereroi ora nelle sale e protagonista di un successo incredibile.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 12:04:00 GMT)

Che cosa ha detto Groot alla fine di Avengers : Infinity War? Ecco la risposta : Da quando è uscito nelle sale lo scorso 25 aprile, Avengers: Infinity War sta infrangendo un record dopo l’altro, superando il miliardo di dollari di incassi totali nel mondo dopo appena 11 giorni. Ma non sono solo i numeri del botteghino a far parlare in questi giorni, ma anche le numerose teorie che circondano la complessa trama del film che ha riunito la quasi totalità dei supereroi Marvel visti al cinema finora. L’ultima ...

Infinity War : gli Avengers originali celebrano 10 anni di UCM con un tatuaggio. Foto e video - Best Movie : ... @renner4real, in data: Mag 3, 2018 at 1:36 PDT Diretto dai fratelli Russo, ricordiamo che Avengers: Infinity War è attualmente nei cinema di tutto il mondo, e come era lecito aspettarsi, ha ormai ...

Avengers : INFINITY WAR/ Le riprese del film sono costate addirittura quasi 400mila euro al giorno! : AVENGERS: INFINITY War, i fratelli Russo alla regia hanno proposto un clamoroso spoiler del sequel che seguirà il film sui supereroi ora nelle sale e protagonista di un successo incredibile.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:31:00 GMT)

Avengers : Infinity War/ Quella scena tagliata dal film e visibile solo nella versione Blu-ray... : Avengers: Infinity War, i fratelli Russo alla regia hanno proposto un clamoroso spoiler del sequel che seguirà il film sui supereroi ora nelle sale e protagonista di un successo incredibile.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:50:00 GMT)

Thanos arriva in Fortnite : domani parte l'evento crossover con Avengers Infinity War : Se siete accaniti giocatori del popolarissimo Fortnite e anche fan del film Avengers Infinity War, abbiamo la notizia giusta per voi! Infatti, Epic Games ha da poco annunciato l'interessante evento crossover che incrocia proprio il famoso battle royale con l'apprezzato film.Come segnalato da VG247.com, da domani i giocatori PS4, Xbox One, PC e iOS potranno prendere parte all'evento Infinity Gauntlet Limited Time Mashup. L'Infinity Gauntlet, ...

Thanos arriva in Fortnite : uscita e dettagli evento crossover con Avengers Infinity War : Epic Games ha lanciato finalmente una vera bomba su Fortnite. Tramite un'immagine su Twitter e la semplice scritta “La battaglia comincia domani...” ha annunciato un evento crossover a tempo limitato con Avengers Infinity War. Ecco cosa ci possiamo aspettare. Thanos arriva in Fortnite A partire da domani 8 maggio, non sappiamo ancora a che ora, Thanos apparirà in Fortnite. Secondo Entertainment Weekly, questo evento sarà comunque in Battle ...

Avengers : Infinity War / Video - I fratelli Russo e un clamoroso spoiler sul sequel dell'anno prossimo? : Avengers: Infinity War, i fratelli Russo alla regia hanno proposto un clamoroso spoiler del sequel che seguirà il film sui supereroi ora nelle sale e protagonista di un successo incredibile.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 15:59:00 GMT)