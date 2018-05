Auto rubata | i carabinieri la recuperano

Brescia - rubata un'Auto in gara alla Mille miglia : forse furto su commissione : Era parcheggiata fuori dall'hotel Noce. Il tedesco Jeroen Branderhorst sarebbe dovuto partire con il numero 115

Aveva in Auto una bici rubata a Torino : 49enne nei guai : Fermato per un controllo, viene trovato in possesso di un mezzo rubato dal servizio di bike sharing del Comune di Torino. Un 49enne residente in Valsesia è stato denunciato per ricettazione dagli ...

I dati della polizia - Furti d'Auto in calo - la Panda è la più rubata : Continuano a calare i Furti d'auto in Italia. Dopo la flessione del 5,28% registrata nel 2016 (i dati comprendono i veicoli per persone e merci), anche il 2017 mostra un dato negativo: sono stati 147.117 i mezzi rubati, il 6,25% in meno rispetto all'anno precedente con le sole auto in declino del 5,59% (103.030). Cala, però, anche il numero di auto ritrovate: secondo i dati della polizia stradale risulta rinvenuto soltanto il 7,67% (63.979) dei ...

20enne trovato a bordo di un'Auto rubata a Napoli - arrestato per furto aggravato : I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo di Napoli hanno tratto in arresto per furto aggravato e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale E. F., un 20enne della zona già noto ...

Inseguimento a S.Angelo : tre sospetti abbandonano Auto rubata : BRINDISI - Inseguimento di un'auto sospetta, martedì sera nella zona del palazzo di giustizia, da parte di una radiomobile del Norm della compagnia carabinieri di Brindisi . L'equipaggio della ...

Aveva in Auto dolci e merce rubata all'Oviesse : Aveva in auto merce rubata da due punti vendita del novarese. F.B., 34enne originario della provincia di Alessandria e residente in Valsesia, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio, ...

Auto rubata trovata ad Acate : La notte scorsa ad Acate i carabinieri hanno rinvenuto un'Auto risultata rubata. E' accaduto intorno alle ore 3 tra corso Indipendenza e via Ruggero

Roma : Non si ferma ad alt con Auto rubata - arrestato : Gli viene intimato l’alt perchè con i fari spenti Roma – Un cittadino bosniaco di 26 anni, è stato tradito dai fari spenti dell’autovettura rubata. A bordo della quale stava scappando, dopo aver perpetrato furto in un’area di servizio in Via Cristoforo Colombo. Avvistato dagli agenti della Polizia di Stato che gli hanno intimato l’alt per controllarlo, l’uomo ha accelerato venendo comunque bloccato poco dopo ...

Algerino contromano a Pompei/ Auto rubata contro la Basilica del Santuario : “Volevo stare più vicino ad Allah” : Algerino contromano a Pompei, Auto rubata contro la Basilica del Santuario: “Volevo stare più vicino ad Allah”. Un 22enne magrebino è stato arrestato dopo un gesto sconsiderato(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 14:19:00 GMT)

Pompei - percorre contromano strada che porta a santuario su Auto rubata. Giudice : “Evoca episodi di attentati terroristici” : Evoca “episodi di attentati terroristici” quanto avvenuto lunedì scorso a Pompei, dove un algerino ha percorso contromano, su un’auto rubata, una strada nei pressi del santuario. È quanto scrive il Giudice monocratico di Torre Annunziata (Napoli), nella sentenza di condanna nei confronti di Othman Jridi, 21 anni, giudicato martedì per direttissima. Nella sentenza – riferiscono alcuni organi di stampa – il magistrato ha ...

Porto Sant'Elpidio. Tentano il furto in un'abitazione e scappano con un'Auto rubata : denunciati due giovani : Stretta dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno impegnati a contrastare il crimine predatorio. A Porto Sant'Elpidio, i militari della Stazione, al termine di accurate indagini, hanno ...

Tamponamento lungo la Variante : tre Auto coinvolte - una è rubata : Segnaliamo un Tamponamento lungo la Variante nei pressi del Comando dei vigili del fuoco di Avellino. Sono tre le vetture coinvolte nel sinistro ma non ci sono feriti gravi. Sul posto sono prontamente ...