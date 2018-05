Auto : mercato Europa +9 - 6% ad aprile : ANSA, - TORINO, 17 MAG - Balzo del mercato europeo dell' Auto nel mese di aprile . Le immatricolazioni nei 28 Paesi dell'Unione Europea e dell'Efta sono state 1.348.659, il 9,6% in più dello stesso mese ...

Auto : a Padova ad aprile riparte il mercato (+9 - 39%) : Padova , 13 mag. (AdnKronos) - Ad aprile riparte il mercato dell’ Auto , sia a livello nazionale che locale: +6,5% il dato nazionale che scaturisce dal raffronto con lo stesso mese dello scorso anno e +9,39% per quanto riguarda la provincia di Padova (contro un +6,86% su base regionale). Non mancano, t

Auto : a Padova ad aprile riparte il mercato (+9 - 39%) : Padova , 13 mag. (AdnKronos) – Ad aprile riparte il mercato dell’ Auto , sia a livello nazionale che locale: +6,5% il dato nazionale che scaturisce dal raffronto con lo stesso mese dello scorso anno e +9,39% per quanto riguarda la provincia di Padova (contro un +6,86% su base regionale). Non mancano, tuttavia, elementi di criticità. ‘Innanzitutto ‘ commenta il presidente dei concessionari Auto dell’Ascom Confcommercio ...

Auto : a Padova ad aprile riparte il mercato (+9 - 39%) (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Quanto alle vendite per i marchi che hanno immatricolato più di cento vetture nel mese, qui la notizia è che Volkswagen, passando dalle 161 vetture immatricolate nell’ aprile 2017 alle 298 registrate nel mese scorso (+85,09% con un +25,16% nel quadrimestre) scalza dal gradino più alto del podio Fiat che con 269 Auto immatricolate contro le 336 di un anno prima (bisogna però ricordare che buona parte ...

Mercato Auto : Nissan dice stop a produzione diesel per l'Europa : Nissan si appresta a porre uno stop alla produzione in Europa di autovetture con motori diesel per concentrarsi sulle auto elettriche. La decisione della casa nipponica sarebbe frutto delle recenti ...