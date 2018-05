Aurora Ramazzotti choc | ' Sotto scorta da un anno | volevano sfigurarmi con l' acido'

Aurora Ramazzotti : «La mia vita sotto scorta per le minacce con l’acido» Le foto : Da «X Factor» a «Vuoi scommettere?». Figlia d’arte e presa di mira: « Gli insulti ormai quasi non mi toccano. È vero che sono raccomandata, con due genitori famosi. Ma ho passione e capacità, il tempo lo dimostrerà»

Aurora Ramazzotti : “Io - sotto scorta da quando mia madre Michelle Hunziker ha ricevuto una mail in cui minacciavano di tirarmi l’acido in faccia” : “Sarà sarà l’Aurora, per me sarà così”. Così cantava Eros Ramazzotti nel 1997, quando l’amatissima figlia Aurora nata dalla relazione con Michelle Hunziker aveva pochi mesi di vita. Quello scricciolino, già da appena nata, aveva una popolarità gigantesca e gli occhi di tutti puntati addosso. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo sembrava inevitabile. E infatti è avvenuto qualche anno dopo, quando Aurora ha raggiunto la maggiore ...

Aurora Ramazzotti : "Da un anno vivo sotto scorta per le minacce con l'acido. Io raccomandata? È vero" : "Mia madre mi ha chiamata subito. Stavo andando in università, ho avuto una specie di attacco di panico. La prima reazione è stata guardami attorno, poi sono andata di corsa a casa, ho chiamato un taxi e sono andata da mia madre. Un attimo prima ero libera, da quello dopo non lo sono più stata". Un anno fa Michelle Hunziker ha ricevuto una email di ricatto: se non avesse pagato, avrebbero sfregiato con l'acido la figlia. Da ...

Aurora Ramazzotti : “Vuoi Scommettere è una grande opportunità” : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sarà il duo, tutto al femminile, alla conduzione di Vuoi Scommettere, il game show in partenza dal 17 maggio su Canale 5 Parte giovedì 17 maggio in prima serata Vuoi Scommettere, il nuovo game show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti nel ruolo dell’inviata. Si tratta della prima volta che mamma e figlia lavorano insieme. Un’esperienza che si preannuncia una grande ...

