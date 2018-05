Atletica | chiusa l’operazione Chamberì Ilias Fifa squalificato per doping | Campione

oasport

: Aru e Froome, i pochi scatti, i tanti sprint (anche in salita) e il grande rendimento della Mitchelton-Scott. Una l… - Chiccog17 : Aru e Froome, i pochi scatti, i tanti sprint (anche in salita) e il grande rendimento della Mitchelton-Scott. Una l… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Oggi è arrivata a conclusione l’operazionein merito a un gruppo di atleti che consuma e commerciava il TB-500. Questogenetico di uso veterinario veniva fatto arrivare dal Marocco a una farmacia di Andorra e poi veniva portato a Barcellona in taxi. Nel gruppo figura anche, marocchino naturalizzato spagnolo, che vinse l’oro sui 5000m agli Europei di Amsterdam 2016. Insieme a lui Ayoub Mokhtar, Idriss Mokhtar e El Mahdi Lahouifi: per tutti e quattro è arrivata una squalifica di quattro anni. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter