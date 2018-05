Atalanta | Percassi | “Ilicic all’Inter? Ecco la verità”

calcioweb.eu

(Di giovedì 17 maggio 2018) Nelle ultime ore sono circolate alcune voci su un possibile accordo per il trasferimento di Ilicic dall’all’Inter, anzi addirittura si è parlato di possibili visite mediche già nei prossimi giorni. Antonio, presidente dell’, è stato raggiunto da FcInter1908.it, smentendo la possibilità di un possibile passaggio di Ilicic all’Inter. “È un giocatore incedibile per noi. Visite mediche già prenotate? Pura fantasia”. LEGGI ANCHE –> Boom Lazio, che offerta per Cristante: accordo con l’ad un passo! L'articolo: “Ilicic all’Inter?la verità” CalcioWeb.