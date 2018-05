Atalanta | l' Europa va conquistata Serve una difesa quasi inedita

Atalanta-Milan 1-1 : Masiello risponde a Kessie - Gattuso in Europa League : Il gol dell'ex Franck Kessie, una espulsione per parte, valanga di cartellini e il pareggio di Masiello al 92': succede di tutto sotto la pioggia di Bergamo, dove Atalanta e Milan chiudono sull'1-1. ...

Atalanta-Milan in tv - dove vedere la diretta streaming : è uno spareggio Europa League : Atalanta-Milan in diretta tv e streaming Atalanta-Milan in diretta su Premium Sport HD alle ore 18.00, telecronaca: Simone Malagutti. Commento tecnico: Aldo Serena, telecronaca tifoso: Carlo ...

Atalanta - Gasperini : 'Disputata una grande partita - potevamo chiudere il discorso Europa. Su Barrow e Ilicic...' : L'allenatore dell' Atalanta , Gian Piero Gasperini , ha parlato a Sky Sport dopo il pari contro la Lazio : 'Oggi abbiamo disputato una grande partita contro la Lazio, potevamo chiudere il discorso Europa. Abbiamo giocato una gara straordinaria per numero di prestazioni ...

Europa - che bagarre! Tre scontri diretti : Lazio-Inter e Atalanta-Milan-Fiorentina : L'Atalanta riporta in vita le speranze Champions dell'Inter, i bergamaschi e la Fiorentina mettono pressione sul Milan: nelle ultime due giornate si preannunciano tre veri e propri spareggi per l'...

Atalanta - Marino : 'L'Europa League il nostro scudetto' : Il ds dell' Atalanta , Umberto Marino , è intervenuto a Premium Sport prima della sfida con il Genoa: 'Le motivazioni non ci mancano, c'è grande entusiasmo nello spogliatoio e in città. Ripetere la qualificazione in Europa League per il secondo anno di fila ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Match point per l'Europa» : BERGAMO - " Ilicic può anche giocare dall'inizio con Palomino , e Masiello è recuperato. E martedì potrebbe riunirsi anche Spinazzola " . Alla vigilia della sfida casalinga con il Genoa , Gian Piero ...

Atalanta - Gasperini : “vicini all’obiettivo Europa” : “Ilicic può anche giocare dall’inizio con Palomino, e Masiello è recuperato. E martedì potrebbe riunirsi anche Spinazzola”. Alla vigilia della sfida casalinga con il Genoa, Gian Piero Gasperini annuncia di fatto le novità nella formazione della sua Atalanta: “Davanti adesso non siamo contati, è stato il momento di Barrow ma anche Petagna e Cornelius sono stati importanti per noi. E in queste quattro partite che rimangono ...

Atalanta - de Roon : 'Europa League per due anni di fila un miracolo. Barrow è importante' : Marten de Roon , centrocampista dell' Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino: 'Partita molto dura, c'è una stanchezza incredibile. C'era anche un gran caldo. Una fatica incredibile fino alla fine, vincere così è ancora più bello, ma ora ...

L'Atalanta supera il Torino 2-1 e vede l'Europa : L'Atalanta mata il Toro e ora sale al sesto posto. La corsa dirompente di Gasp e i suoi ragazzi non si ferma più. E ora il profumo di Europa è veramente intenso. Per la partita di ieri, per i tre ...

Mazzarri spinge il Torino : 'L'Europa passa dall'Atalanta' : Torino - Reduce da tre successi e due pareggi che consentono di alimentare pur minime ambizioni europee, domani il Toro di Walter Mazzarri sarà di scena a Bergamo contro un' Atalanta che in classifica ...

Serie A - nella corsa all'Europa League la favorita è l'Atalanta : TORINO - Un traguardo difficile, vista la qualità delle squadre in corsa per l'obiettivo, ma con la possibilità di un posto in più legato alle sorti della Roma in Champions. La rincorsa all'Europa ...