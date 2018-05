Atac | rilascia intervista sulla cattiva manutenzione dei mezzi | sindacalista sospesa a

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 maggio 2018) “Sospensione a tempo indeterminato”. Preludio di un possibile licenziamento. Rischia seriamente il posto di lavoro Micaela Quintavalle, conosciuta a Roma come la “pasionaria” di, fondatrice e segretaria nazionale del sindacato Cambia-Menti, la sigla che negli anni ha raccolto tanti autisti e macchinisti della sofferente azienda capitolina dei trasporti, fino a diventare nel 2016 ampio bacino di voti del M5s. Dopo l’ennesima denuncia sullo stato delle vetture aziendali, questa volta alla trasmissione televisiva Le Iene, Micaela è stata raggiunta nella mattinata di giovedì dal provvedimento disciplinare più duro, che apre le porte al licenziamento. “Nemmeno il Pd si era permesso”, ha detto in lacrime durante una diretta facebook, proprio lei che nel 2016 aveva inviato ai suoi iscritti una nota vocale – poi divenuta di dominio pubblico – in cui invitava a votare il M5s, la sindaca ...