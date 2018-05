ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Astronomo in Cile. “Vicino a questi deserti terreni simili a Marte. E qui cerchiamo altre forme di vita” - Carmela_oltre : RT @fattoquotidiano: Astronomo in Cile. “Vicino a questi deserti terreni simili a Marte. E qui cerchiamo altre forme di vita” - TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: Astronomo in Cile. “Vicino a questi deserti terreni simili a Marte. E qui cerchiamo altre… - TutteLeNotizie : Astronomo in Cile. “Vicino a questi deserti terreni simili a Marte. E qui cerchiamo altre… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) In pochi vorrebbero trasferirsi nel deserto più arido del mondo. Eppure per Mauro Barbieri,e appassionato del Ciclo di Dune, serie di romanzi di fantascienza di Frank Herbert ambientati in una landa arida e inospitale, trasferirsi nel centro del deserto di Atacama non è stato per niente un problema. “Ilè il paradiso per gli astronomi, circa il 70% dei telescopi nella Terra sono installati in, questo perché il clima del nord del paese – poche nuvole, e poca umidità – è l’ideale per il nostro lavoro. Ed essendo la popolazione limitata, il cielo è molto buio”. Prima di trasferirsi a 12mila chilometri dalla sua compagna (“per nulla felice della mia scelta, anche se sa che in Italia non avrei alternative”), il 43enne nato a Padova e cresciuto a Limena, in provincia, ha passato due anni a cercare lavoro nel settore privato in Italia. “Devo ...