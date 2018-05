Assunzioni Unicredit e UBI Banca da maggio 2018 | oltre 2mila posti | ecco le sedi

Blastingnews

(Di giovedì 17 maggio 2018) Dopo gli aggiornamenti sul concorso a tempo indeterminato al CSM VIDEO e per 1900 funzionari da reclutare entro il-2020 in vari enti, anche la UBIe l’hanno annunciato di voler sbloccare lein alcune regioni del centro sud italia in primis la Sicilia. Gruppoe UBI: nuovee selezioni daPiù nel dettaglio, in questo mese die fino a tutto il periodo estivo, l’assumera' nuovi lavoratori con contratto a tempo determinato. Si incomincia dalla Sicilia dove Gabriele Urzì, dirigente nazionale First Cisl ha annunciato l’immissione di 10 lavoratori stagionali. Ma le sorprese non finiscono qui perché proprio per favorire il turn over di personale, sono previste complessivamente circanuove immissioni. Il nuovo piano occupazionale prevede infatti circa 3900 licenziamenti entro il 2024. Le nuove ...